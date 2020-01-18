Где в Приднестровье можно будет окунуться в крещенскую купель

В регионе местные власти традиционно организуют места, специально оборудованные для того, чтобы совершать обряды омовения во время праздника.

ТИРАСПОЛЬ, 18 янв – Sputnik. В Приднестровье все готово к Крещению Господне, которое традиционно отмечается православными христианами 19 января. Местные власти разных городов региона организовали и оборудовали купальни. В большинстве случаев они находятся во всем известных местах, на которых уже не первый год проводятся Крещенские купания.

Самое востребованное место - городские пляжи на реке Днестр. Именно на территории пляжа организуются места омовения в Дубоссарах, Каменке, Слободзее, Тирасполе.

"Также традиционный обряд омовения в Каменском районе можно будит осуществить в селе Рашков (парк культуры и отдыха) и в селе Хрустовая (купель)", - сообщают районные власти.

В Рыбнице обрядовые мероприятия, посвященные православному празднику, по традиции пройдут на озере села Шмалена. Специальное место выбрано и в городе Григориополь.

"В нынешнем году для желающих окунуться в Крещенскую прорубь — "Иордань" в Григориополе официально будет открыто одно специально оборудованное место на реке Днестр в районе "Кремушки", - рассказали в городской администрации.

На всех организуемых администрацией местах проведения обряда омовения будут установлены палатки для переодевания и обогрева купающихся, где они также смогут насладиться душистым чаем. Также будут нести дежурство сотрудники аварийно-спасательного подразделения, работники скорой помощи.

Священнослужители православной церкви приблизительно в полдень 19 января проведут чин освящения воды. После чего каждый желающий сможет окунуться в купель.

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