Специалисты советуют: как окунуться в крещенскую воду и выйти живым-здоровым

Спасатели делятся тем, как правильно совершить ритуал омовения в проруби, чтобы не навредить своему организму.

ТИРАСПОЛЬ, 18 янв – Sputnik. Специалисты перед православным праздником Крещения Господня, когда верующие окунаются в студеную иордань, рекомендует соблюдать элементарные правила безопасности.

Опасно для жизни

Среди первых настоятельных призывов спасателей - купаться только в строго отведенных местах, которые специально подготовила местная администрация для крещенского купания. Иначе это может быть опасно для жизни.

Также они напоминают, что не следует погружаться в одиночку, а перед ритуалом обязательно проконсультироваться у врача, позволяет ли здоровье окунаться в холодную воду.

Специалисты говорят: не следует употреблять спиртные напитки до купания, иначе охлаждение после выхода будет намного сильнее. К тому же, велик риск разрыва кровеносных сосудов.

"Запрещено купание детей без присмотра родителей или взрослых", - категорически заявляют в управлении по чрезвычайным ситуациям МВД Приднестровья.

До, во время и после ритуала

Крещенским "моржам" нужно также помнить, что одежда и обувь должны легко и быстро сниматься и одеваться. Заходить в воду следует постепенно, предварительно разогретым. Так легче переносить холод.

Перед процедурой можно несколько минут побегать, выполнить приседания, поделать активные движения. Входить в воду нужно не спеша, в среднем темпе, не слишком медленно, чтобы не замерзнуть.

Не стоит сидеть в воде "до мурашек". В среднем достаточно пребывать в воде 10 секунд. За это время как раз можно трижды окунуться как положено по традиции. При купании необходимо соблюдать очередность погружения и не создавать тесноты и давки, а покинув купель нужно растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

Хорошо согреться поможет обычный горячий чай, который будут раздавать в специально отведенных местах омовения. Хотя никто не мешает запастись и своим, из предварительно подготовленного термоса.

И пить лучше всего чай из ягод и фруктов.

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