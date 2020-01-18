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Молдавские яблоки, архивное фото.

Во что обходятся фрукты и овощи: подробно о ценах на кишиневских рынках

© Sputnik / Eleonora Lisnic
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200118/28897994/frukty-i-ovoschi-podrobno-o-tsenakh-na-stolichnykh-rynkakh.html

В декабре 2019 года, в преддверие зимних праздников, на 10% подорожали куриные яйца, а также фрукты и овощи – на 5-6%, корреспондент Sputnik Молдова разбирался, несут ли покупатели дополнительные расходы на кишиневских рынках сейчас .

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Одними из последних зимних праздников, венчающих череду застолий и гуляний, станут Крещение Господне, которое отметят 19 января, а также день Святого Иоанна Крестителя, которого Православная церковь чествует 20 января.

Последние три недели были удачными для рыночных торговцев – в праздники люди позволили себе расслабиться и потратить больше, чем обычно, приобретая все необходимое к столу.

На одном из сельскохозяйственных рынков, расположенных в столичном секторе Ботаника, цены остались на уровне новогодних, а продавцы говорят о том, что изменений в обратную сторону уже не произойдет в ближайшее время.

Сейчас наиболее пользующейся спросом плодоовощной продукцией на рынке являются картофель, яблоки и цитрусовые, рассказали корреспонденту Sputnik Молдова торговцы. Цены на них разнятся в зависимости от сорта и качества.

Ион Пержу, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Молдавский картофель стоит дороже импортируемого из Белоруссии. Однако на обе эти товарные категории находится свой покупатель. Килограмм картофеля сортов "Лорд" и "Ирга", выращенных в Криулянском районе Молдовы, стоит 12 леев. Картофель "Агата", привозимый из Белоруссии, стоит по 9 леев за килограмм, то есть, на 3 лея дешевле.

Цена молдавского картофеля товарной категории "эко", выращенного на севере республики, составляет 16 леев за килограмм, однако его можно найти в одном-двух торговых ларьках.

Fructe și legume
© Sputnik / Eleonora Lisnic
Зимний ассортимент и сезонные ценники.

Торговцы говорят, что многие покупатели отдают предпочтение приобретению именно молдавского картофеля. Хотя он и стоит дороже, но при чистке не приходится выбрасывать значительную часть корнеплода, пораженного гнилью.

Другие кишиневцы с удовольствием покупают белорусский картофель, отмечая, что он наиболее подходит для их любимых кулинарных рецептов.

Fructe și legume
© Sputnik / Eleonora Lisnic
Раз картошка, два картошка...

На этом же рынке продавались лишь молдавские яблоки по 10-12 леев за килограмм. Яблоки сорта "Симиренко" продают по 10 леев за кило. Яблоки более низкого качества продаются дешевле, но немногие торговцы берут их на прилавок.

Fructe și legume
© Sputnik / Eleonora Lisnic
Исходный материал - для салата, борща и даже для капустника.

Учитывая, что минувший сельскохозяйственный сезон был преисполнен сюрпризами для аграриев страны, когда угодья то било градом, то сжигало солнечными лучами, цены на рынках на фрукты – довольно приемлемые.

Что касается цен на овощи, килограмм моркови, помидор и репчатого лука стоит на рынке в столице, в среднем, порядка 10 леев. Красный репчатый лук, также выращиваемый в республике, продается от 15 леев за кило. Капусту продают от 10 леев за килограмм, причем, как обычную, так и пекинскую.

Молдавский виноград, в зависимости от сорта, предлагают по 22, 30 и даже 50 леев за килограмм. Цитрусовые и экзотические фрукты, импортируемые из Турции, Италии и Испании, реализуют от 25 до 40 леев за килограмм.

Один из сортов итальянских мандаринов, наиболее сладких и без косточек, стоит от 35 леев за килограмм. Турецкие мандарины реализуют по 25-28 леев. Апельсины из Испании продаются на молдавских рынках по 35 леев за килограмм.

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Теги:
Молдова, овощи, фрукты, цены


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