Во что обходятся фрукты и овощи: подробно о ценах на кишиневских рынках

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Одними из последних зимних праздников, венчающих череду застолий и гуляний, станут Крещение Господне, которое отметят 19 января, а также день Святого Иоанна Крестителя, которого Православная церковь чествует 20 января.
Последние три недели были удачными для рыночных торговцев – в праздники люди позволили себе расслабиться и потратить больше, чем обычно, приобретая все необходимое к столу.
На одном из сельскохозяйственных рынков, расположенных в столичном секторе Ботаника, цены остались на уровне новогодних, а продавцы говорят о том, что изменений в обратную сторону уже не произойдет в ближайшее время.
Сейчас наиболее пользующейся спросом плодоовощной продукцией на рынке являются картофель, яблоки и цитрусовые, рассказали корреспонденту Sputnik Молдова торговцы. Цены на них разнятся в зависимости от сорта и качества.
Молдавский картофель стоит дороже импортируемого из Белоруссии. Однако на обе эти товарные категории находится свой покупатель. Килограмм картофеля сортов "Лорд" и "Ирга", выращенных в Криулянском районе Молдовы, стоит 12 леев. Картофель "Агата", привозимый из Белоруссии, стоит по 9 леев за килограмм, то есть, на 3 лея дешевле.
Цена молдавского картофеля товарной категории "эко", выращенного на севере республики, составляет 16 леев за килограмм, однако его можно найти в одном-двух торговых ларьках.
Торговцы говорят, что многие покупатели отдают предпочтение приобретению именно молдавского картофеля. Хотя он и стоит дороже, но при чистке не приходится выбрасывать значительную часть корнеплода, пораженного гнилью.
Другие кишиневцы с удовольствием покупают белорусский картофель, отмечая, что он наиболее подходит для их любимых кулинарных рецептов.
На этом же рынке продавались лишь молдавские яблоки по 10-12 леев за килограмм. Яблоки сорта "Симиренко" продают по 10 леев за кило. Яблоки более низкого качества продаются дешевле, но немногие торговцы берут их на прилавок.
Учитывая, что минувший сельскохозяйственный сезон был преисполнен сюрпризами для аграриев страны, когда угодья то било градом, то сжигало солнечными лучами, цены на рынках на фрукты – довольно приемлемые.
Что касается цен на овощи, килограмм моркови, помидор и репчатого лука стоит на рынке в столице, в среднем, порядка 10 леев. Красный репчатый лук, также выращиваемый в республике, продается от 15 леев за кило. Капусту продают от 10 леев за килограмм, причем, как обычную, так и пекинскую.
Молдавский виноград, в зависимости от сорта, предлагают по 22, 30 и даже 50 леев за килограмм. Цитрусовые и экзотические фрукты, импортируемые из Турции, Италии и Испании, реализуют от 25 до 40 леев за килограмм.
Один из сортов итальянских мандаринов, наиболее сладких и без косточек, стоит от 35 леев за килограмм. Турецкие мандарины реализуют по 25-28 леев. Апельсины из Испании продаются на молдавских рынках по 35 леев за килограмм.
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