Ничего святого: уголовник ворвался в жилье и забрал инвалидную коляску - видео

В поисках наживы грабители лишают самого необходимого тех, кому приходится тяжелее всего, не исключая и больных людей.

КИШИНЕВ, 18 янв - Sputnik. Столичная полиция задержала 30-летнего уроженца города Теленешты с уголовным прошлым, который ворвался в квартиру в столичном секторе Чеканы, избил 68-летнюю хозяйку, а затем вынес вещи, которые посчитал ценными, включая коляску для людей с двигательными нарушениями.

Женщина обратилась в полицию, и вскоре после этого сотрудники правоохранительных органов опознали подозреваемого и задержали его.

Мужчина признал себя виновным, а похищенное имущество было обнаружено в ходе обыска, проведенного в квартире, которую он снимал.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания Управления полиции Кишинева. Если его вина будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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