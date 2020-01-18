Православные христиане отмечают Крещенский сочельник

По церковной традиции это день строгого поста, тихого и торжественного ожидания праздника Богоявления.

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Навечерие праздника Богоявления, или Крещения Господня — Крещенский сочельник встречают в субботу, 18 января, православные христиане.

Крещенский сочельник — это день, когда заканчиваются святки (12 "святых дней", в которые Церковь празднует Рождество Христово) и начинается приготовление к празднику Крещения Господня.

Во время Божественной литургии читаются тринадцать отрывков из Ветхого Завета про чудодейственные свойства воды и совершается первое Великое освящение воды. Второе освящение совершается в праздник Крещения.

Слово Сочельник (или "сочевник") происходит от слова "сочиво" — традиционной праздничной пищи из вареной пшеницы с медом и изюмом, которую сейчас обычно заменяют рисом.

Для православных христиан сочельник является днем тихого и торжественного ожидания Богоявления.

В праздник Крещения верующие вспоминают о том, как в возрасте 30 лет Иисус Христос из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение от Иоанна Предтечи. В момент, когда Спаситель выходил из воды, миру, согласно церковному учению, была явлена Пресвятая Троица.

Какая вода на Крещение считается святой>>>

В народе также существует традиция купания на Богоявление. Поздно вечером 18 января священники и прихожане многих храмов отправляются на водоем, где заранее готовят прорубь в форме креста, и с молитвой троекратно погружаются в воду. В память о реке Иордан, в водах которой был крещен Христос, такие проруби называются иорданями.

Митрополия Кишинева и всея Молдовы призывает в этот день молиться за то, чтобы грешники обрели прощение, бедные - помощь, опечаленные - милость, слабые духом - мудрость, угнетаемые - защиту, а все вместе - Дар Божий.

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл в субботу проводит Божественную литургию в московском храме Христа Спасителя, где совершается чин великого освящения воды, а вечером состоится всенощное бдение в Богоявленском Елоховском соборе столицы, сообщается на сайте Русской православной церкви.

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