Маета со спорткомплексом "Arena Chișinău": открытие перенесли на май

Срок сдачи в эксплуатацию спортивного объекта под Кишиневом откладывается с осени прошлого года уже на третий срок.

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Снова отложено открытие спортивного комплекса "Arena Chișinău". Вопрос о сдаче в эксплуатацию крупной спортивной арены, которая возводится под Кишиневом, обсуждался на заседании во главе с премьер-министром Ионом Кику.

В заседании участвовали представители министерства экономики, министерства культуры, министерства финансов, генерального инспектората полиции, Агентства публичной собственности и примэрии Кишинева.

По итогам заседания его участники заявили, что завершение работ необходимо перенести на май 2020 года, так как сдать объект в срок строители не успевают.

Представители компании-подрядчика, заявили, что внутренние работы на комплексе выполнены - за некоторыми недочетами, и сейчас проводится тестирование систем и оборудования, необходимых для работы "Arena Chișinău".

Премьер-министр подчеркнул, что строители обязаны соблюдать заявленные сроки, тем более что объект имеет национальное значение.

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Изначально ожидалось, что "Arena Chișinău" будет сдана в октябре 2019 года. Однако впоследствии срок сдачи спорткомплекса был перенесен на апрель 2020 года. Теперь сроки сдвигаются на следующий месяц.

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