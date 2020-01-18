"Выдан бутерброд": кишиневец хранит редкое свидетельство блокады Ленинграда

КИШИНЕВ, 18 янв - Sputnik. Редчайший документ времен блокады Ленинграда хранится в семье жителя Кишинева Юрия Егорова.
Это было важное событие
Эвакуационное удостоверение было выдано матери Юрия Алексеевича в 1942 году, когда их двоих вывезли из осажденного Ленинграда. На пожелтевшем листочке даже спустя 78 лет четко видна отметка со словами "выдан бутерброд".
- Кишиневец Юрий Егоров хранит редкий документ времен блокады Ленинграда© Sputnik /
- Кишиневец Юрий Егоров хранит редкий документ времен блокады Ленинграда© Sputnik /
"Это было настолько важное событие, что оно удостоилось персонального штампа. А также нам был положен обед и небольшой продовольственный паек. Об этом тоже есть отметка. Такое можно было получить только один раз. Второй порции не полагалось", - рассказал Юрий Алексеевич Егоров, которому тогда было всего три с половиной года.
Сосновые ветки и олифа: в пищу шло все
Самые сложные времена блокадного Ленинграда пришлись на зиму 1941-42 годов. Со слов своей матери Юрий Алексеевич помнит, что отец в то время работал на оборонном заводе. По норме ему было положено 250 граммов хлеба в день, а жене и сыну как иждивенцам - по 125.
"Он даже делился со мной. Как рассказывала мама, я ходил и канючил - мама дай кушать, мама дай кушать", - рассказывает Юрий Алексеевич.
Но работающему человеку этого было недостаточно. Отец Юрия Алексеевича ослабел от голода. Его поместили в пункт подкормки для самых истощенных, но это не помогло спасти мужчину.
Семейная реликвия
Хрупкий пожелтевший от времени листок долгое время хранился в стопке общих документов семьи Егоровых. О том, что эвакуационное удостоверение через десятки лет станет настоящей семейной реликвией, в первые десятилетия после блокады особо не задумывались.
Как рассказывает Юрий Алексеевич, его мама не слишком охотно рассказывала о пережитом в те годы: вспоминать было трудно. Позже документ стал главным доказательством того, что Егоровы пережили блокаду.
На основании эвакуационного удостоверения они получили статус жителя блокадного Ленинграда. И сейчас периодически Юрий Алексеевич навещает родной город.
В этом году он вместе с двумя другими блокадниками - в числе участников памятных мероприятий в Санкт-Петербурге.
Они почтили память родных на Пискаревском кладбище и возложили цветы к могилам жертв блокады.
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