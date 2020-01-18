"Выдан бутерброд": кишиневец хранит редкое свидетельство блокады Ленинграда

Пожелтевшему листку более трех четвертей века, семья Егоровых бережет его как фамильную и историческую реликвию.

КИШИНЕВ, 18 янв - Sputnik. Редчайший документ времен блокады Ленинграда хранится в семье жителя Кишинева Юрия Егорова.

Это было важное событие

Эвакуационное удостоверение было выдано матери Юрия Алексеевича в 1942 году, когда их двоих вывезли из осажденного Ленинграда. На пожелтевшем листочке даже спустя 78 лет четко видна отметка со словами "выдан бутерброд".

Кишиневец Юрий Егоров хранит редкий документ времен блокады Ленинграда © Sputnik /

Кишиневец Юрий Егоров хранит редкий документ времен блокады Ленинграда © Sputnik / 1 / 2 © Sputnik / Кишиневец Юрий Егоров хранит редкий документ времен блокады Ленинграда

"Это было настолько важное событие, что оно удостоилось персонального штампа. А также нам был положен обед и небольшой продовольственный паек. Об этом тоже есть отметка. Такое можно было получить только один раз. Второй порции не полагалось", - рассказал Юрий Алексеевич Егоров, которому тогда было всего три с половиной года.

Сосновые ветки и олифа: в пищу шло все

Каким он был на вкус и с чем был этот бутерброд, спустя десятилетия блокадник плохо помнит. Точно одно - это был простой кусочек хлеба, но уже не такой как в Ленинграде - с отрубями или другой малопригодной в пищу примесью. Свой паек мать и сын Егоровы получили сразу после эвакуации. А отец семейства до этого момента не дожил считанные дни. Он умер в том же месяце от истощения.

Самые сложные времена блокадного Ленинграда пришлись на зиму 1941-42 годов. Со слов своей матери Юрий Алексеевич помнит, что отец в то время работал на оборонном заводе. По норме ему было положено 250 граммов хлеба в день, а жене и сыну как иждивенцам - по 125.

"Он даже делился со мной. Как рассказывала мама, я ходил и канючил - мама дай кушать, мама дай кушать", - рассказывает Юрий Алексеевич.

А еще отец приносил с работы олифу или клей. Их варили, разбавляли с водой и пили как чай. Иногда удавалось добыть жмых. В пищу также шли сосновые ветки. Они, как рассказывает Юрий Алексеевич, давали хоть какие-то витамины.

Но работающему человеку этого было недостаточно. Отец Юрия Алексеевича ослабел от голода. Его поместили в пункт подкормки для самых истощенных, но это не помогло спасти мужчину.

Семейная реликвия

Хрупкий пожелтевший от времени листок долгое время хранился в стопке общих документов семьи Егоровых. О том, что эвакуационное удостоверение через десятки лет станет настоящей семейной реликвией, в первые десятилетия после блокады особо не задумывались.

Как рассказывает Юрий Алексеевич, его мама не слишком охотно рассказывала о пережитом в те годы: вспоминать было трудно. Позже документ стал главным доказательством того, что Егоровы пережили блокаду.

На основании эвакуационного удостоверения они получили статус жителя блокадного Ленинграда. И сейчас периодически Юрий Алексеевич навещает родной город.

В этом году он вместе с двумя другими блокадниками - в числе участников памятных мероприятий в Санкт-Петербурге.

© Sputnik / Алексей Даничев Президент Путин на Пискаревском кладбище. 18 января 2020 года.

Они почтили память родных на Пискаревском кладбище и возложили цветы к могилам жертв блокады.

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