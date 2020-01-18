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Кишиневец Юрий Егоров хранит редкий документ времен блокады Ленинграда.

"Выдан бутерброд": кишиневец хранит редкое свидетельство блокады Ленинграда

© Sputnik /
Общество
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Пожелтевшему листку более трех четвертей века, семья Егоровых бережет его как фамильную и историческую реликвию.

КИШИНЕВ, 18 янв - Sputnik. Редчайший документ времен блокады Ленинграда хранится в семье жителя Кишинева Юрия Егорова.

Это было важное событие

Эвакуационное удостоверение было выдано матери Юрия Алексеевича в 1942 году, когда их двоих вывезли из осажденного Ленинграда. На пожелтевшем листочке даже спустя 78 лет четко видна отметка со словами "выдан бутерброд".

  • Кишиневец Юрий Егоров хранит редкий документ времен блокады Ленинграда
    Кишиневец Юрий Егоров хранит редкий документ времен блокады Ленинграда
    © Sputnik /
  • Кишиневец Юрий Егоров хранит редкий документ времен блокады Ленинграда
    Кишиневец Юрий Егоров хранит редкий документ времен блокады Ленинграда
    © Sputnik /
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© Sputnik /
Кишиневец Юрий Егоров хранит редкий документ времен блокады Ленинграда
"Это было настолько важное событие, что оно удостоилось персонального штампа. А также нам был положен обед и небольшой продовольственный паек. Об этом тоже есть отметка. Такое можно было получить только один раз. Второй порции не полагалось", - рассказал Юрий Алексеевич Егоров, которому тогда было всего три с половиной года.

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Каким он был на вкус и с чем был этот бутерброд, спустя десятилетия блокадник плохо помнит. Точно одно - это был простой кусочек хлеба, но уже не такой как в Ленинграде - с отрубями или другой малопригодной в пищу примесью. Свой паек мать и сын Егоровы получили сразу после эвакуации. А отец семейства до этого момента не дожил считанные дни. Он умер в том же месяце от истощения.

Сосновые ветки и олифа: в пищу шло все

Самые сложные времена блокадного Ленинграда пришлись на зиму 1941-42 годов. Со слов своей матери Юрий Алексеевич помнит, что отец в то время работал на оборонном заводе. По норме ему было положено 250 граммов хлеба в день, а жене и сыну как иждивенцам - по 125.

"Он даже делился со мной. Как рассказывала мама, я ходил и канючил - мама дай кушать, мама дай кушать", - рассказывает Юрий Алексеевич.

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А еще отец приносил с работы олифу или клей. Их варили, разбавляли с водой и пили как чай. Иногда удавалось добыть жмых. В пищу также шли сосновые ветки. Они, как рассказывает Юрий Алексеевич, давали хоть какие-то витамины.

Но работающему человеку этого было недостаточно. Отец Юрия Алексеевича ослабел от голода. Его поместили в пункт подкормки для самых истощенных, но это не помогло спасти мужчину.

Семейная реликвия

Хрупкий пожелтевший от времени листок долгое время хранился в стопке общих документов семьи Егоровых. О том, что эвакуационное удостоверение через десятки лет станет настоящей семейной реликвией, в первые десятилетия после блокады особо не задумывались.

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Как рассказывает Юрий Алексеевич, его мама не слишком охотно рассказывала о пережитом в те годы: вспоминать было трудно. Позже документ стал главным доказательством того, что Егоровы пережили блокаду.

На основании эвакуационного удостоверения они получили статус жителя блокадного Ленинграда. И сейчас периодически Юрий Алексеевич навещает родной город.

В этом году он вместе с двумя другими блокадниками - в числе участников памятных мероприятий в Санкт-Петербурге.

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Президент Путин на Пискаревском кладбище. 18 января 2020 года.

 Они почтили память родных на Пискаревском кладбище и возложили цветы к могилам жертв блокады.

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