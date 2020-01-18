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Правительство Республики Молдова

Ион Кику встретился с протестующими ветеранами вооруженных конфликтов

© Sputnik / Evgheni Panasenco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200118/28906482/ion-kiku-vstretilsya-s-protestuyuschimi-veteranami-vooruzhennykh-konfliktov.html

Глава кабмина проинформировал собеседников о возобновлении работы Национального совета по проблемам ветеранов войны, который возглавил министр обороны Виктор Гайчук. 

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику встретился с группой ветеранов вооруженных конфликтов, которые устроили акцию протеста на площади Великого национального собрания в Кишиневе.

Премьер вышел к манифестантам и пригласил лидеров протестующих продолжить разговор в здании правительства.

Представители ветеранов изложили свои социально-экономические требования.

Кику проинформировал собеседников о возобновлении работы Национального совета по проблемам ветеранов войны, который возглавил министр обороны Виктор Гайчук. 

По словам премьера, эта общественная платформа предназначена для сбора мнений и предложений, связанных с повышением уровня жизни ветеранов вооруженных конфликтов и для продвижения решений на государственном уровне.

На встрече было решено, что 24 января состоится заседание Национального совета с участием премьер-министра и представителей ветеранов, в ходе которого будет разработан эффективный механизм связи и сотрудничества.

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Теги:
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