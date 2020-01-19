Планы строительства ГЭС на Днестре пока отложены, но не отменены окончательно

КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. Когда речь заходит о Днестре, необходимо помнить о том, что эта река – источник питьевой воды не только для населения Республики Молдова, но и для людей, живущих на гораздо большей территории, включающей часть Украины и Румынии. Речь идет о 10 миллионах граждан трех стран, отмечает руководитель Движения за устойчивое развитие Green Moldova, общественный активист Аннаслав Яковенко.

Еще в 2016 году между правительствами Молдовы и Украины были подписаны определенные соглашения. Тогда Украина намеревалась построить шесть новых ГЭС на своей территории, но для этого также необходимо было получить разрешение от Молдовы на 17 гектаров земли, а также на использование водных ресурсов Днестра.

Запланированные шесть ГЭС должны были создать так называемый каскад – фактически, шесть раз перекрывался бы Днестр, образуя большие дамбы и обширные водохранилища. Как отметил эколог, это очень серьезно повлияло бы на саму реку и на всю экосистему вокруг.

"В конечном итоге, это бы создало колоссальные риски для источников пресной воды, что, как я уже отмечал, затронуло бы 10 миллионов человек", - сказал Яковенко.

Ранее, в 2012 году, между Кишиневом и Киевом был подписан Днестровский договор, который предусматривал создание профильной межправительственной комиссии. Молдавская сторона этот документ ратифицировала в 2013 году, а другая сторона решилась на такой шаг только к концу 2017 года.

Общественность много говорила о том, что и Украина серьезно пострадает, если ГЭС все-таки будут построены. Ряд украинских сел оказался бы полностью затоплен в случае реализации проекта.

Еще в советский период, в 1983 году, когда началось строительство первой ГЭС в этом регионе, пришлось эвакуировать 62 тысячи человек, которые потеряли свои дома, хозяйство из-за того, что территория, на которой они жили, оказалась под водой.

"Безусловно, то, что под таким давлением Рада Украины ратифицировала этот документ, - это позитивный факт. Хорошо, что была создана Днестровская комиссия, что сегодня она работает в определенном формате, что проходят встречи и обсуждаются проблемы. Но я бы сказал, что это еще не победа в войне, а победа в маленькой локальной битве", - добавил Яковенко.

Приостановление строительства, в то же время, это еще не полный отказ от планов этот каскад из шести ГЭС все-таки когда-нибудь построить. Но есть надежда, что выход проблемы на международный уровень (к примеру, Всемирный фонд дикой природы обратил внимание на эту ситуацию) поможет разрешить ее.

Есть ряд предварительных исследований, которые показывают, что строительство планируемого каскада будет иметь значительное негативное влияние как на окружающую среду, так и на уровень социальной напряженности в регионе.

Киев ждет новых исследований, которые должны показать весь комплекс проблем, которые вызовет строительство этих шести ГЭС. В этой работе будут задействованы и специалисты из Молдовы. Пока Украина не получит результатов этого исследования, она взяла на себя обязательство, что не станет строить ничего, а конечное решение будет приниматься на правительственном уровне.

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