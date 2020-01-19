За семью замками: какие тайны хранит библиотека Хырбовецкого монастыря

В обители находится одна из самых старых и полных коллекций церковной книги. Впервые монахи пришли на земли, где расположен Хырбовецкий монастырь, в 1730 году.

КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. Среди самых ценных экземпляров - фолианты, изданные еще в типографии Немецкого монастыря, когда его возглавлял архимандрит Паисий Величковский, причисленный русской православной церковью к лику святых.

Религиозные тексты и проклятия ворам

Впервые монахи пришли на земли, где расположен Хырбовецкий монастырь, в 1730 году. Их было всего семь, а по некоторым данным девять человек, которые спасались от гонения греко-католиков.

"Боярин Константин Карпуз даровал им этот участок земли, на котором они построили маленькую церковь из земли и прутьев, а вокруг настроили меленькие домики", - рассказал архимандрит Дамаскин Бажуряну.

© Sputnik / Монастырь Хырбовэц

По словам священника, монахи несли не только слово божье мирянам, но и азы грамотности. В те времена с помощью одной книги можно было просветить 2-3 села. Поэтому оберегали ее как могли: внутри некоторых экземпляров можно встретить анафемы, написанные от руки. Их суть - "кто возьмет эту книгу будет проклят, или отлучен от церкви". Как пояснил архимандрит Бажуряну, книга в те времена была настолько ценной, что ее старались оградить от воров вот такими не совсем христианскими методами.

Помимо текстов духовного содержания, в церковных книгах встречается вполне мирская информация. Например, о том, сколько дней содержит тот или иной месяц, сколько часов длится день, а сколько ночь.

© Sputnik / Библиотека Хырбовецкого монастыря

От земляного скита до центра просвещения

На рубеже XVIII-XIX веков Хырбовецкий монастырь несколько раз охватывал пожар. Поэтому самые первые книги, которыми руководствовались монахи, не сохранились. Во второй половине XIX века при обители создается училище для мальчиков из бедных семей, которые не могли дать образование своим детям. С появлением учебного заведения библиотека пополняется трудами светского содержания, необходимыми для обучения молодого поколения. Однако, как пояснил архимандрит Бажуряну, библиотека была богата не столько количеством книг, сколько их разнообразием.

"Если брать во внимание, что до 1917 года большинство из настоятелей были малороссами, то есть украинцами, они пользовались во время богослужений церковно-славянскими текстами, также были тексты на румынском языке с кириллическим шрифтом. Потом появились новейшие издания 20-х-40-х годов прошлого века", - отметил священник.

В библиотеке Хырбовецкого монастыря хранятся книги, изданные в Кишиневе, Москве, Киеве, Бухаресте и в Будапеште. Есть даже ровесник обители - экземпляр выпущенный в Киево-Печерской лавре в 1730 году. К началу второй мировой войны коллекция монастыря насчитывала 300 экземпляров.

© Photo : Библиотека Хырбовецкого монастыря

Как спасали старинные книги

Советские власти закрыли Хырбовецкий монастырь в 1961 году. Имущество обители было конфисковано. Но кое-что старцам все-таки удалось спасти. В монастыре с особой теплотой отзываются об игумене Вениамине Гросу, который заранее позаботился о ценных книгах, иконах и утвари.

"Когда началось уничтожение и закрытие монастырей, он как дальновидный человек понимал, что это рано или поздно закончится. Библиотеку вывезли частями. Это и богослужебное Евангелие, одетое в серебро, и книги в кожаных переплетах", - рассказал Бажуряну.

© Sputnik / Монастырь Хырбовэц

Часть спасенных ценностей игумен Вениамин Гросу хранил в своей келье, в которой прожил 30 лет. Он и его сподвижники прятали от уничтожения фолианты и из других молдавских монастырей. После того, как монастыри заново открыли, книги вернули прежним хозяевам. То, что осталось у Хырбовецкого монастыря, теперь охраняют от посторонних глаз.

"У нас до сих пор есть книги, которые мы не выносим из библиотеки и никому не даем. Это наше хранилище, мы не всем его открываем. Потому что для нас это - информация, даже можно сказать стимул и напоминание, как жить дальше", - пояснил архимандрит.

© Sputnik / Библиотека Хырбовецкого монастыря

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