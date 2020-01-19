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Кишинев, здание отеля Bristol на улице Митрополит Варлаам.

Balkan Insight: демографический кризис угрожает исчезновением Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200119/28903225/balkan-insight-demograficheskiy-krizis-v-moldove-ugrozhaet-ee-suschestvovaniyu.html

По мнению зарубежных экспертов, если темпы потери нашей республикой своего населения сохранятся, то опустевшая страна в конце концов может прекратить свое существование.

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. С 1989 года население Молдовы сократилось почти на треть, и через 15 лет численность жителей страны может сократиться более чем наполовину по сравнению с показателем конца восьмидесятых годов XX века.

С точки зрения демографии, это худшие показатели во всей Европе, пишет аналитик авторитетного журнала "Economist" Тим Джуда в статье, опубликованной в издании Balkan Insight.

Разрушительная потеря населения уже вызывает серьезные проблемы, такие как нехватка рабочей силы и нехватка специалистов, прежде всего врачей. Демографический кризис характерен и для других постсоветских стран, однако в Молдове сокращение числа жителей уже обсуждается с точки зрения перспектив существования страны, отмечает автор исследования. 

Сельский дом, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдавская трагедия: в селах страны стремительно сокращается население

Благодаря новым оценкам темпов эмиграции, на 1 января 2019 года эта цифра составила 2,68 миллиона человек, пишет Джуда. Это представляет собой значительную потерю населения — плюс 1,8 процента по сравнению с прошлым годом, а через год население Молдовы еще сократится.

Возникший дефицит рабочей означает, что фермеры не могут найти достаточно людей для работы по сбору урожая, в том числе на виноградниках и в экспортной винной отрасли.

"Теперь узбеки и казахи, которые не могут работать в ЕС, приезжают в качестве сезонных рабочих, в том числе в Приднестровье", - пишет аналитик. - Молдавские врачи занимают места румынских врачей, которые отправились в Западную Европу, но никто не заменяет их дома, в Молдове", - отмечает эксперт.

Согласно выводам Фонда ООН в области народонаселения, к 2035 году население нашей страны, без Приднестровья, сократится до 2,08 млн, уменьшившись еще на 22,38 процента по сравнению с 2019 годом.

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Теги:
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