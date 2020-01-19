Спасатели призывают жителей Молдовы не рыбачить на тонком льду

Если толщина слоя не превышает восьми-десяти сантиметров, ступать на его поверхность категорически не рекомендуется.

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) обратился к жителям Молдовы с призывом не пытаться рыбачить на тонком льду, который может образоваться на водоемах страны.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни температура воздуха будет колебаться между минусовой и плюсовой, отмечается в заявлении ГИЧС. Таким образом, на водоемах не может образоваться достаточно крепкий лед, чтобы выдержать вес человека.

Спасатели напоминают, что тонкий ледяной покров таит в себе опасность для детей, которые могут выбежать на него во время игры, а также для рыбаков.

ГИЧС напомнил: если толщина слоя не превышает восьми-десяти сантиметров, ступать на его поверхность категорически не рекомендуется.

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