Аномальная зима: в Кишиневском зоопарке мишки бодрствуют, птицы вьют гнезда

Пара косолапых, которых сотрудники зоопарка называют Маша и Ворчун, безуспешно пытаются залечь в спячку с начала холодного времени года.

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. На редкость теплая и бесснежная зима нарушила естественный цикл жизни обитателей Кишиневском зоопарке.

Медведи, которых сотрудники зоопарка называют Маша и Ворчун пытаются лечь в спячку с начала зимы, однако раз в неделю выходят из оборудованной для сна берлоги, что свидетельствует о нарушении нормального цикла их жизни.

"В этом году спячка не такая глубокая, как обычно. Из-за этого наши медведи находятся в состоянии определенного стресса", - цитирует слова сотрудников зоопарка один из местных телеканалов.

Неудобства испытывают и ряд хищных птиц, у которых произошел сбой цикла, связанного с временами года. Некоторые пернатые начали вить гнезда, готовясь к выведению птенцов, хотя обычно этим они начинают заниматься в феврале, перед началом весны.

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