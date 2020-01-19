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Бурый медведь (символическое фото)

Аномальная зима: в Кишиневском зоопарке мишки бодрствуют, птицы вьют гнезда

© Sputnik / Валерий Шустов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200119/28906535/medvedi-v-kishinevskom-zooparke-ne-mogut-zalech-v-spyachku-iz-za-teploy-zimy.html

Пара косолапых, которых сотрудники зоопарка называют Маша и Ворчун, безуспешно пытаются залечь в спячку с начала холодного времени года.

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. На редкость теплая и бесснежная зима нарушила естественный цикл жизни обитателей Кишиневском зоопарке.

Медведи, которых сотрудники зоопарка называют Маша и Ворчун пытаются лечь в спячку с начала зимы, однако раз в неделю выходят из оборудованной для сна берлоги, что свидетельствует о нарушении нормального цикла их жизни.

Смотритель зоопарка.
© REUTERS / David W Cerny
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"В этом году спячка не такая глубокая, как обычно. Из-за этого наши медведи находятся в состоянии определенного стресса", - цитирует слова сотрудников зоопарка один из местных телеканалов.

Неудобства испытывают и ряд хищных птиц, у которых произошел сбой цикла, связанного с временами года. Некоторые пернатые начали вить гнезда, готовясь к выведению птенцов, хотя обычно этим они начинают заниматься в феврале, перед началом весны.

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Теги:
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