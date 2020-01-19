Сегодня православные христиане празднуют Крещение Господне — Богоявление

Главным событием церковной службы в светлый праздник является освящение воды, а главной народной традицией - купание в проруби.

КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. Крещение Господне, или Богоявление, празднуется Православной Церковью 19 января. Крещение — один из самых древних праздников христианской Церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов.

Древнее название праздника — "Епифания" — явление, или "Теофания" — Богоявление, также его называли "праздник Светов", "Святые Светы" или просто "Светы".

Как говорится в Священном Писании, "ибо Бог приходит в мир в этот день, чтобы явить миру Свет Неприступный".

Главным событием церковной службы в этот день, является освящение воды в память о том, что Христос своим крещением освятил реку Иордан.

Освященная вода в церковной традиции называется "агиасмой", или крещенской водой. Под влиянием Иерусалимского устава с XI-XII веков водоосвящение происходит два раза: и в Крещенский сочельник, и непосредственно в праздник Крещения. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается.

Еще одной традицией Крещения является купание в проруби. Согласно поверью, оно помогает избавиться от грехов и уберегает от болезней.

Обычай связан с тем, что в первые века христианства именно на Богоявление проводили крещение верующих.

© Sputnik / Купание в проруби на Крещение

Поэтому после литургии 19 января священники и прихожане многих храмов отправляются на водоем, где заранее готовят прорубь в форме креста, и с молитвой троекратно погружаются в воду. В память о реке Иордан, в водах которой был крещен Христос, такие проруби называются иорданями.

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