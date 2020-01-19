09:23 19 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.45
  • RUB0.28
  • RON4.08
  • UAH0.72
Поиск
Празднование Крещения в Молдове.

Сегодня православные христиане празднуют Крещение Господне — Богоявление

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
35 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/1678/34/16783441.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200119/28906661/segodnya-pravoslavnye-khristiane-prazdnuyut-kreschenie-gospodne-bogoyavlenie.html

Главным событием церковной службы в светлый праздник является освящение воды, а главной народной традицией - купание в проруби.

КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. Крещение Господне, или Богоявление, празднуется Православной Церковью 19 января. Крещение — один из самых древних праздников христианской Церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов.

Древнее название праздника — "Епифания" — явление, или "Теофания" — Богоявление, также его называли "праздник Светов", "Святые Светы" или просто "Светы".

Как говорится в Священном Писании, "ибо Бог приходит в мир в этот день, чтобы явить миру Свет Неприступный". 

Празднование Крещения в городах России
© Sputnik / Алексей Даничев
Крещение Господне или Богоявление 2020: история, традиции, приметы, гадания и купание

Главным событием церковной службы в этот день, является освящение воды в память о том, что Христос своим крещением освятил реку Иордан.

Освященная вода в церковной традиции называется "агиасмой", или крещенской водой. Под влиянием Иерусалимского устава с XI-XII веков водоосвящение происходит два раза: и в Крещенский сочельник, и непосредственно в праздник Крещения. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается.

Еще одной традицией Крещения является купание в проруби. Согласно поверью, оно помогает избавиться от грехов и уберегает от болезней.

Обычай связан с тем, что в первые века христианства именно на Богоявление проводили крещение верующих.

Купание в проруби на Крещение
© Sputnik /
Купание в проруби на Крещение

Поэтому после литургии 19 января священники и прихожане многих храмов отправляются на водоем, где заранее готовят прорубь в форме креста, и с молитвой троекратно погружаются в воду. В память о реке Иордан, в водах которой был крещен Христос, такие проруби называются иорданями.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Какая вода на Крещение считается святой - фото
Теги:
Крещение


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Нищий.
Жизнь на грани: их лица на кишиневских улицах многие предпочитают не замечать
20 лет правления Владимира Путина глазами личных фотографов и видеооператоров
Двадцать лет правления Путина в объективе личных фото- и видеооператоров
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться