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Икона Крещение Господне.

Президент Молдовы поздравил православных христиан с праздником Крещения

© Sputnik / Юрий Кавер
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200119/28907961/prezident-moldovy-pozdravil-pravoslavnykh-khristian-s-prazdnikom-krescheniya.html

Глава государства обратился к жителям Молдовы с теплыми пожеланиями по случаю одного из самых важных христианских праздников.

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил жителей Молдовы и всех православных христиан с одним из самых значимых церковных праздников - Крещением Господа или Богоявлением.

"В этот день наш Господь Иисус Христос, приняв крещение в водах реки Иордан, сделал первый шаг к спасению каждого христианина, а мы через таинство святого крещения становимся Его учениками и сынами", - написал Игорь Додон в Facebook.
По этому случаю глава государства обратился с искренними поздравлениями ко всем гражданам Молдовы, пожелав всем быть "лучше, великодушнее и спокойнее".

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