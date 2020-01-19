Президент Молдовы поздравил православных христиан с праздником Крещения

Глава государства обратился к жителям Молдовы с теплыми пожеланиями по случаю одного из самых важных христианских праздников.

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил жителей Молдовы и всех православных христиан с одним из самых значимых церковных праздников - Крещением Господа или Богоявлением.

"В этот день наш Господь Иисус Христос, приняв крещение в водах реки Иордан, сделал первый шаг к спасению каждого христианина, а мы через таинство святого крещения становимся Его учениками и сынами", - написал Игорь Додон в Facebook.

По этому случаю глава государства обратился с искренними поздравлениями ко всем гражданам Молдовы, пожелав всем быть "лучше, великодушнее и спокойнее".

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