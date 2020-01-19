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Проверка документов.

За рубеж не пустили: румынские удостоверения оказались подделками

© Sputnik
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200119/28908378/kupil-falshivye-rumynskie-dokumenty-za-sto-evro-zaderzhanie-na-granitse.html

Инциденты зарегистрированы пограничной полицией на контрольно-пропускных пунктах в Скуленах и Леушенах.

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Два человека пытались за минувшие сутки покинуть пределы Республики Молдова, предъявив фальшивые документы.

Первый случай произошел на контрольно-пропускном пункте Скулены, где 43-летний пассажир микроавтобуса Ford Transit с молдавскими регистрационными номерами при проверке документов начал проявлять явные признаки волнения. Беспокоился он не зря - предъявленное, среди других документов, водительское удостоверение несло на себе явные признаки подделки.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Похожий инцидент был зафиксирован при выезде из страны через пункт пропуска Леушены. В ходе пограничного контроля были обнаружены признаки подделки румынского удостоверения личности, представленного гражданином 29-и лет, пассажира микроавтобуса Mercedes Sprinter.

Факт подделки был подтвержден с помощью специального оборудования. После этого мужчина признался, что купил фальшивое удостоверение личности гражданина Румынии у неизвестного за 100 евро.

В обоих случаях ведется расследование.

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Теги:
Пограничная полиция


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