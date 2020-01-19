Как в столице празднуют Крещение — совершен великий чин освящения воды

В праздничной литургии и в совершении чина водосвятия в кишиневском кафедральном соборе участвовал президент Молдовы Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Сотни кишиневцев собрались у кафедрального собора в Кишиневе, чтобы участвовать в крещенской литургии и в великом чине освящения воды, который совершил митрополит Кишиневский и Всея Молдовы Владимир.

В торжественном богослужении участвовал президент Молдовы Игорь Додон, министр обороны Виктор Гайчук, глава МВД Павел Войку, другие официальные лица.

Крещение Господне, или Богоявление, празднуется Православной Церковью 19 января. Это один из самых древних праздников христианской Церкви.

Его установление относится еще ко временам апостолов. Древнее название праздника — "Епифания" — явление, или "Теофания" — Богоявление, также его называли "праздник Светов", "Святые Светы" или просто "Светы". Ибо Бог приходит в мир в этот день, чтобы явить миру Свет Неприступный.

Сегодня, в праздник Крещения, совершается чин освящения воды, которая особо почитается верующими.

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