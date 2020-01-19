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Празднование Крещения в Молдове

Игорь Додон и тысячи жителей Молдовы окунулись в Крещенские проруби

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200119/28910191/igor-dodon-i-tysyachi-zhiteley-moldovy-okunulis-v-kreschenskie-prorubi.html

Безопасность верующих, которые традиционно устраивают омовение в иордани, обеспечивали команды спасателей.

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Традиционные купания в ледяной воде состоялись в Молдове, где православные христиане празднуют Богоявление.

В прорубь окунулся и президент Молдовы Игорь Додон, видеозапись, на которой президент входит в прорубь, появилась на странице главы государства в Facebook.

Массовые купания на Крещение состоялись по всей Молдове. Сотрудники генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) отправились в Дубоссарский, Бельцкий и Кагульский районы, чтобы обеспечить безопасность людей.

Организованные омовения прошли в специально оборудованных для этого местах, где были построены сходни и места для обогрева.

За состоянием здоровья тех, кто решил последовать крещенской традиции, следили бригады врачей.

В течение всего дня сформированные спасательные и медицинские команд будут следить за ситуацией вокруг рек и озер Молдовы, чтобы в случае необходимости оказать быструю и квалифицированную помощь.

Несмотря на теплую зиму, слой льда образовался на многих водоемах страны. Однако корка слишком тонкая и не выдерживает веса человека.

Как напоминают специалисты ГИЧС, безопасным считается лед, толщина которого достигает 8-10 сантиметров.

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Теги:
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