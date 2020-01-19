Полиция сообщила подробности следствия по убийству ребенка в Оргееве

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Генеральный инспекторат полиции Молдовы опубликовал официальное заявление о расследовании убийства 12-летнего мальчика в Оргееве.
По сообщению правоохранителей, утром 19 января, около 9.00, в городской инспекторат полиции поступило сообщение, что в подвале на стройке найдено тело ребенка с признаками насильственной смерти.
Прибыв на место преступления, полицейские нашли жертву, его личность была установлена, погибший оказался жителем города.
В скором времени задержали и подозреваемого в убийстве, 14-летного подростка, который вместе со своим отцом был сопровожден в инспекторат полиции Оргеева. Во время допроса юноша сознался в совершении убийства.
Возбуждено уголовное дело по статье 145 Уголовного кодекса РМ об умышленном убийстве заведомо несовершеннолетнего.
Согласно закону, виновный в этом преступлении наказывается тюремным заключением на срок от 15 до 20 лет или пожизненным заключением.
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