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Жертва

Адвокат: жертвы изнасилования подвергаются дискриминации в суде

© CC0 / Pixabay / Anemone123
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200120/28898204/advokat-zhertvy-iznasilovaniya-podvergayutsya-diskriminatsii-v-sude.html

Юрист Центра прав женщин Виолета Андриуцэ рассказала в студии Sputnik Молдова о случаях, когда жертвы изнасилования сталкиваются с предвзятостью следователей и прокуроров.

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Женщины, которые подверглись изнасилованию, иногда сталкиваются с предубеждением и отторжением не только со стороны части общества, но и в суде. Об этом рассказала в студии Sputnik Молдова юрист Центра прав женщин Молдовы Виолета Андриуцэ.

Qandal, arxiv şəkli
© Sputnik / Vitaly Belousov
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Часто насильники уверены, что если женщина не просила о помощи и не оказывала сопротивления, значит, она дала свое согласие. Это предвзятое мнение встречается не только среди мужчин, но и среди женщин, заявила адвокат. Более того, иногда так же считают следователи и прокуроры, которые расследуют случаи изнасилования.

"В уголовном деле всегда собрано много информации, характеризующей жертву. Например, учителей женщин, подвергшихся насилию, просят предоставить информацию о том, как она училась в школе, и иногда этим пытаются оправдать преступление, - сказала Виолета Андриуцэ. Но тот факт, что жертва имеет плохую репутацию, плохо училась в школе или была пьяна, не означает, что она заслуживает изнасилования. Из-за этих стереотипов жертва не получает необходимой защиты. Мне приходилось видеть, как в зале суда обвиняют жертв", - заметила юрист.

Violeta Andriuta
© Sputnik / Miroslav Rotari
Violeta Andriuta

По словам адвоката, в то время как в странах Европы, таких как Великобритания, Швеция, Германия или Испания в случае сексуальных преступлений внимательно исследуется вопрос о согласии на половой акт лица, заявившего об изнасиловании, в Молдове "делается акцент на физические последствия изнасилования и биологические доказательства, потому что это легче доказать".

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Согласно исследованию, проведенному Центром прав женщин, почти половина опрошенных мужчин и женщин предвзято относятся к жертве изнасилования, если она пользуется дурной репутацией или не оказала сопротивления.

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