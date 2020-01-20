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Инспекторы ANSA

В Бельцах изъято из продажи более тонны продуктов с истекшим сроком годности

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
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Проверки на рынках и в продовольственных магазинах северной столицы выявили массовые нарушения правил торговли продовольствием.

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Инспекторы Агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) провели на рынках и в продуктовых магазинах Бельц ряд внезапных проверок.

Проверки выявили многочисленные нарушения правил торговли продовольствием. Самые частые нарушения - продажа продуктов с истекшим сроком годности и торговля без документов, подтверждающих происхождение и качество товара.

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© Sputnik / Владимир Песня
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В результате проведенного контроля было составлено 7 протоколов о нарушениях. Из торговой сети изъято около 1,3 тонны просроченных и не имеющих сопроводительных документов продуктов питания.

Изъятое продовольствие направлено с центр по переработке отходов.

Перед началом новогодних праздников ANSA провело внезапные проверки в сельских магазинах и на рынках в Фалештском, Глодянском, Оргеевском, Резинском и Сынджерейском районах. В ходе проверок также были выявлены многочисленные отклонения от правил продажи продовольственных товаров.

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