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Министерство иностранных дел и европейской интерграции Республики Молдова

Молдова в ближайшее время заменит своих дипломатов в ряде стран

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200120/28912463/moldova-v-blizhayshee-vremya-zamenit-svoikh-diplomatov-v-ryade-stran.html

Посольский вопрос: глава министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) рассказал, по каким причинам планиуется провести замену дипломатов.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Правительство Молдовы назначит новых послов республики в ряде государств. Об этом заявил в эксклюзивном комментарии  Sputnik министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой.

"Очень скоро увидите действия правительства по поводу состава дипломатического корпуса. У глав дипмиссий практически во всех важных столицах заканчивается мандат", - сказал глава МИДЕИ.

Aureliu Ciocoi
© Sputnik / Osmatesco
Кто такой новый министр иностранных дел РМ Аурелиу Чокой
По его словам, планируется провести ротацию кадров. Как отметил министр, многие служащие вернутся в "центральный" аппарат.

"На их место отправятся другие коллеги - дипломаты, профессионалы, так как было соглашение, согласованное с президентом страны и премьер-министром, чтобы у нас были только опытные люди, которые знают, что такое дипломатия", - сказал Чокой.

Комментируя информацию, которая появилась в прессе, о том, что возможно назначение экс-посла республики в США Николая Киртоакэ на пост главы дипмиссии Молдовы во Франции, глава МИДЕИ отметил, что это всего лишь слухи.

"То, что это обсуждается в обществе, не означает, что подобное соответствует правде. Была ссылка на источник в МИДЕИ в этих новостях, которые появились в сети? Так что все это только на уровне слухов", - сказал министр.

Правительство планирует провести замену послов республики в ряде стран, среди которых – США, Франция и Румыния.

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