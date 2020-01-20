Кишинев приостановил ограничения для автомобилей с приднестровскими номерами

В Бюро по реинтеграции рассказали, что данные, собранные с момента введения в тестовом режиме ограничений на пересечение молдавской-украинской границы, будут проанализированы.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Официальный Кишинев приостановил тестовый режим пересечения государственной молдавско-украинской границы автомобилями с приднестровскими номерами. Об этом сообщили в Бюро по реинтеграции в понедельник.

"Сегодня приостановлен тестовый режим пересечения государственной молдавско-украинской границы для автомобилей, зарегистрированных на территории левого берега Днестра", - сказано в заявлении, опубликованном на официальной странице структуры в Facebook.

По информации ведомства, собранная ответственными органами на протяжении 10 дней информация будет проанализирована.

"Последующие решения будут приняты на основе проведенного анализа и обнародованы", - добавили в бюро по реинтеграции.

С чего все началось

Ранее, 10 января 2020 года, в тестовом режиме было приостановлено действие исключительного порядка пересечения границы, в рамках которого автомобилям, зарегистрированным структурами Приднестровья, позволялось пересекать государственную молдавско-украинскую границу.

Тогда в бюро по реинтеграции заявляли, что такие меры проводятся, чтобы оценить эффективность функционирования пунктов регистрации транспортных средств в городах Тирасполь и Рыбница и поставить на учет Агентства государственных услуг автомобили из Приднестровья. Кроме того, добавили в ведомстве, тестовый режим нужен и для информирования граждан о необходимости должной регистрации принадлежащих им транспортных средств и получения "нейтральных" номерных знаков, а также свидетельств о регистрации и водительских удостоверений установленного образца.

Ответные меры Тирасполя

В пятницу, 17 января, в Тирасполе заявили, что с 24 января вводятся ограничения на пересечение границы с Украиной для всех типов транспортных средств, зарегистрированных в Молдове и управляемых постоянно проживающими в республике гражданами, обладающими водительскими удостоверениями РМ. В уполномоченный структурах приднестровского региона сообщили, что это ответная мера на ограничение на молдавско-украинской границе передвижения приднестровского автотранспорта.

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Телефонный разговор Додона и Красносельского

В тот же день президент Молдовы Игорь Додон провел телефонный разговор с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским по вопросу передвижения автотранспорта через приднестровский участок молдавско-украинской границы. По словам Додона, стороны договорились срочно найти решение для недопущения ухудшения ситуации вокруг транспортного сообщения и возможного возникновения осложнений для граждан.

Мнение миссии ОБСЕ

Также в пятницу глава миссии ОБСЕ Клаус Нойкирх выразил обеспокоенность в связи с транспортными ограничениями, выдвинутыми Кишиневом и Тирасполем, при пересечении украинской границы.

"Выражаю обеспокоенность в связи с недавними событиями, которые могут негативно повлиять на свободу передвижения населения на обоих берегах реки Днестр. Мы активно продолжаем наши посреднические усилия, чтобы избежать этого", - сказано в заявлении Нойкирха, опубликованном на странице миссии в Facebook.

Нойкирх подчеркнул, что верит в "мудрость и ответственность обеих сторон". Глава миссии ОБСЕ выразил уверенность, что процесс приднестровского урегулирования можно будет удержать в позитивном русле в интересах населения на обоих берегах Днестра.

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