"Молдовагаз" выступила с предупреждением: о чем заявили в компании

Компания "Молдовагаз" обратилась к своим клиентам: если не сделать это 20 января, то потребителям грозит отключение газа.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. "Молдовагаз" предупредил неплательщиков о возможных отключениях газа в случае неуплаты счетов за потребленное топливо.

"Молдовагаз" информирует бытовых потребителей, физических лиц, о том, что 20 января 2020 года истекает срок оплаты счет-фактуры за природный газ потребленный в декабре 2019-го", - отметили в компании.

Там напомнили, что согласно пункту 104 Постановления о природном газе, "поставщик вправе требовать отключение, а системный оператор отключает в течение не более 10 рабочих дней газоиспользующую установку бытового потребителя в случае неуплаты за потребленный природный газ".

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"В связи с этим "Молдовагаз" убедительно просит бытовых потребителей, физических лиц выполнить в срок свои финансовые обязательства перед поставщиком, чтобы избежать применения пункта 104 Постановления о природном газе", - добавили в компании.

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