"Молдовагаз" выступила с предупреждением: о чем заявили в компании

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. "Молдовагаз" предупредил неплательщиков о возможных отключениях газа в случае неуплаты счетов за потребленное топливо.
"Молдовагаз" информирует бытовых потребителей, физических лиц, о том, что 20 января 2020 года истекает срок оплаты счет-фактуры за природный газ потребленный в декабре 2019-го", - отметили в компании.
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"В связи с этим "Молдовагаз" убедительно просит бытовых потребителей, физических лиц выполнить в срок свои финансовые обязательства перед поставщиком, чтобы избежать применения пункта 104 Постановления о природном газе", - добавили в компании.
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