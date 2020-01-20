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Премьер Ион Кику

Кику: заседание Высшего совета безопасности состоится во вторник в Кишиневе

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200120/28913629/chicu-zasedanie-vysshego-soveta-bezopasnosti-sostoitsya-vo-vtornik-chisinau.html

Глава молдавского правительства рассказал, какие вопросы включены в повестку Высшего совета безопасности.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Заседание Высшего совета безопасности состоится утром 21 января. Об этом сообщили молдавский премьер Ион Кику на пресс-конференции в понедельник по итогам совместного заседания с президентом страны Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

"Завтра в 08.00 состоится заседание Высшего совета безопасности, на котором обсудим вопросы, связанные с аэропортом, Air Moldova и с криминогенной ситуацией", - сказал Кику.

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что на заседании с премьером и спикером парламента обсуждены вопросы социально-экономической и политической повестки страны, в особенности цены, тарифы и механизм правительственного мониторинга, имплементацию недавно начатых инфраструктурных проектов: строительство дорог, водоснабжение, освещение, очистка от мусора и газификация населенных пунктов.

"Кроме того, обсудили повестку текущей для неделе аппарата президента, парламента и правительства Республики Молдова на текущую неделю. Во вторник, 21 января, состоится заседание Высшего Совета Безопасности, где будут рассмотрены вопросы первостепенной важности", - написал Додон в Facebook.

Одно из последних заседаний Высшего завета безопасности состоялось под занавес 2019 года. Тогда обсуждались следующие темы - "возвращение миллиарда", энергетическая безопасность страны, ситуация с Международным аэропортом Кишинева и важность его возвращения государству, прослушка журналистов и УДО экс-премьера Молдовы Владимира Филата.

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