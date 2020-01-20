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Повышение цен на бензин

Глава правительства: рост цен на топливо будет проанализирован

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200120/28913767/glava-pravitelstva-rost-tsen-na-toplivo-budet-proanalizirovan.html

Молдавский премьер сообщил, что на этой неделе планируется сформировать и провести первое заседание группы по наблюдению за ценами.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Изменение цен на топливо в сторону повышения будет проанализировано. Об этом сообщили молдавский премьер Ион Кику на пресс-конференции в понедельник по итогам совместного заседания с президентом страны Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

"Важный момент, который мы обсудили сегодня, создание и проведение на этой неделе первого заседания группы по наблюдению за ценами. Эту структуру сформируют при вице-премьере, министре финансов Сергее Пушкуца. Основная цель этой группы – мониторинг цен, анализ оснований и аргументов для повышения цен", - пояснил Кику.

Молдавский премьер прокомментировал подорожание топлива, которое произошло на днях.

Автозаправка.
© AFP 2019 / SAEED KHAN
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"Всем известно, что каждый год в январе происходит корректировка цен в соответствии с акцизами. Это происходит на протяжении многих лет, кажется, с 2007 года. Если говорить, ожидалось или нет, то ожидалось. Плюс ко всему, надо учитывать изменения цен на мировых рынках, конфликт в Иране и другие аргументы, которые влияют на цену", - сказал глава правительства.

По словам премьера, к сожалению, у Молдовы нет своего горючего – страна вынуждена импортировать его.

"Цены формируются во многом на международных рынках. Есть методология и так далее. Ранее был изменен и закон, который регламентирует формирование цен. До этого цены устанавливало Национальное агентство по регулированию в энергетике, а сейчас – экономические агенты. Конечно, мы проанализируем, как они сделали это (повысили цены - ред.)", - отметил Кику.

Ранее Совет по конкуренции заявил о необходимости проверить расчеты, на основании которых поставщики топлива на рынок Молдовы объявили о подорожании цен.

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