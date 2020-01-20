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Магазин, архивное фото.

Какая судьба ждет магазины "duty-free" в Молдове - подробности

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200120/28914255/kakaya-sudba-zhdet-magaziny-duty-free-v-moldove-podrobnosti.html

По заявлению премьер-министра Молдовы Иона Кику, пока нет возможности закрытия магазинов duty-free в Молдове, поскольку лицензия на их деятельность выдана вплоть до 2022 года.

КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. Ограничение деятельности магазинов duty-free в Молдове не представляется возможным, поскольку их администраторы могут подать в суд, а республике придется выплачивать судебные издержки. Об этом в эфире одного из частных радио заявил глава кабинета министров Молдовы Ион Кику.

"У них есть лицензия, которая была выдана владельцу этих магазинов вплоть до 2022 года. Если ее отозвать, администраторы сети этих магазинов могут подать на нас в суд. Ущерб придется возмещать", - уточнил Кику. 
Duty Free
© CC0 / Pixabay / AdrianLack
Магазины и заправки duty free на въезде в Молдову запретят

Премьер подчеркнул, что вся суть деятельности таких магазинов заключается в торговле, преимущественно, алкогольными напитками и табаком без уплаты акцизов. Глава кабмина утверждает, что на въезде в страну за торговлю на границах необходимо взимать акцизы. 

Дополнительные шаги по регламентированию деятельности магазинов duty-free в Молдове будут предприняты, по словам Кику, в 2022 году по истечению срока лицензий на ведение подобной коммерческой деятельности. В августе минувшего года высший законодательный орган страны отменил налоговые и таможенные льготы для магазинов duty-free.

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Теги:
заявление, премьер-министр, Duty Free, магазины


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