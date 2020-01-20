Какая судьба ждет магазины "duty-free" в Молдове - подробности

По заявлению премьер-министра Молдовы Иона Кику, пока нет возможности закрытия магазинов duty-free в Молдове, поскольку лицензия на их деятельность выдана вплоть до 2022 года.

КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. Ограничение деятельности магазинов duty-free в Молдове не представляется возможным, поскольку их администраторы могут подать в суд, а республике придется выплачивать судебные издержки. Об этом в эфире одного из частных радио заявил глава кабинета министров Молдовы Ион Кику.

Премьер подчеркнул, что вся суть деятельности таких магазинов заключается в торговле, преимущественно, алкогольными напитками и табаком без уплаты акцизов. Глава кабмина утверждает, что на въезде в страну за торговлю на границах необходимо взимать акцизы.

Дополнительные шаги по регламентированию деятельности магазинов duty-free в Молдове будут предприняты, по словам Кику, в 2022 году по истечению срока лицензий на ведение подобной коммерческой деятельности. В августе минувшего года высший законодательный орган страны отменил налоговые и таможенные льготы для магазинов duty-free.

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