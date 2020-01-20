Ситуация с гриппом в Кишиневе: о чем заявили в столичной примэрии

За неделю лабораторным путем подтверждено 26 случаев заболевания гриппом, из которых в пяти эпизодах выявлен штамм AH1N1, а в одном - В.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Столичные власти отмечают спад заболеваемости ОРВИ, заявила глава управления социального обеспечения и здравоохранения мэрии Кишинева Татьяна Бучарски на заседании муниципальных служб в понедельник.

"За второю неделю эпидемиологического надзора за гриппом общественные и частные медикосанитарные учреждения Кишинева сообщили о 1562 новых случая заболевания ОРВИ. Заболеваемость снизилась на 14% в сравнении с показателями за предыдущую неделю, а, учитывая показатели за аналогичный период прошлого сезона, спад составляет 23%", - сказала Бучарски.

По ее словам, самая уязвимая категория, которая может подхватить вирус, - дети.

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"За указанный период зарегистрировано 26 случаев гриппа, из которых шесть подтверждены лабораторным путем, в пяти эпизодах выявлен штамм AH1N1, а в одном - В. Все эти пациенты получают необходимую помощь. Летальных исходов от гриппа или ОРВИ не зарегистрировано", - добавила она.

Врачи призывают соблюдать следующие меры профилактики:

незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае обнаружения первых симптомов гриппа;

при недомогании избегать контакта с людьми с высоким риском заражения (беременными женщинами, людьми с ослабленным иммунитетом, пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями дыхательной системы, диабетом, ожирением и так далее);

соблюдать личную гигиену, прежде всего – гигиену рук;

в случае заражения гриппом – использовать защитную маску для лица.

© Sputnik / Профилактика гриппа

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