Примар Кишинева возмущен: топ проблем, на которые обратил внимание Ион Чебан

Столичный градоначальник прокомментировал ситуацию в школах и детских садах, на Центральном рынке и на очистной станции.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан выразил опасение, что неприятный запах от очистных сооружений может вновь появиться, когда потеплеет. Он призвал к тому, чтобы модернизация объекта проводилась более быстрыми темпами с учетом того, что "для этого есть деньги".

Чебан попросил ответственных лиц предоставить до среды отчет о проделанных работах на очистной станции, а на четверг он пригласил прессу посетить объект вместе с ним.

"Еще одна серьезная проблема – то, что происходит на Центральном рынке… Там, кажется, рай для некоторых – делают деньги и не боятся закона", – сказал примар.

По его словам, на территории рынка есть даже "приватизированные тротуары". Чебан поручил проанализировать ситуацию на центральном базаре. Кроме того, как сообщил градоначальник, рассматривается возможность проведения внутреннего аудита на этом муниципальном предприятии. Еще один вариант, как отметил примар, – привлечение компании для проведения экспертизы.

Как считает глава кишиневской администрации, на Центральном рынке необходимо улучшить систему менеджмента, в том числе эффективного управления человеческими ресурсами.

"Есть информация, которую распространяют, в том числе и СМИ. Необходимо провести расследование. Поэтому я и запросил этот полный аудит, чтобы все было зафиксировано", - добавил Чебан.

Что касается ситуации в управлении образования под руководством Родики Гуцу, то примар отметил, что там есть нарушения, которые накопились в течение многих лет. "До настоящего момента управление образования не предоставило отчет по антикоррупционной ситуации, а это должно было произойти на 10 января", - сказал примар.

Чебан считает, что месячная задержка по выплате зарплаты сотрудникам управления была сделана намеренно. При этом руководство примэрии ежедневно получает жалобы о незаконных сборах денежных средств в школах и детских садах, сказал градоначальник.

"Согласно информации, которая у меня есть, на 16 января в Кишиневе без санитарных авторизаций работает много детских садов. В ходе проверок в некоторых образовательных учреждениях выявлен целый спектр нарушений, которые представляют риск для здоровья детей", - сказал Чебан.

Он сообщил, что проверки показали, что в некоторых образовательных учреждениях нет горячей воды, мыла, товаров для дезинфекции помещений, мебели для определенного возраста, а обеспечение детей продуктами питания происходит с нарушениями в меню, отметил градоначальник.

Чебан отметил, что фирмы, которые ранее поставляли в школы и детские сады столицы "испорченную рыбу", снова пытаются выиграть тендер, но этого нельзя допустить. Он призвал подчиненных привлечь к этой ситуации уполномоченные структуры, в том числе Национальный антикоррупционный центр и прокуратуру.

"Публично обращаюсь к госпоже Гуцу, подайте добровольно в отставку. Вернитесь с больничного и подайте в отставку. Не ждите, чтобы мы вас несколько раз просили", - сказал Чебан.

Ранее Молдову всколыхнула шокирующая история, произошедшая в одном из детских садов Кишинева, который снабжался рыбой с червями, хлебом с мазутом и металлическими элементами, а также протухшим мясом. Тогда выяснилось, что этот случай оказался не единичным. Проблема поставок некачественных и просроченных продуктов питания в образовательные учреждения Молдовы дошла до Высшего совета безопасности. А 30 декабря 2019 года в Агентстве по государственным закупкам сообщили, что в процессе приобретения продуктов для столовых школ и детских садов по-прежнему фиксируются серьезные нарушения.

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