Примар Кишинева возмущен: топ проблем, на которые обратил внимание Ион Чебан

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан выразил опасение, что неприятный запах от очистных сооружений может вновь появиться, когда потеплеет. Он призвал к тому, чтобы модернизация объекта проводилась более быстрыми темпами с учетом того, что "для этого есть деньги".
Чебан попросил ответственных лиц предоставить до среды отчет о проделанных работах на очистной станции, а на четверг он пригласил прессу посетить объект вместе с ним.
"Еще одна серьезная проблема – то, что происходит на Центральном рынке… Там, кажется, рай для некоторых – делают деньги и не боятся закона", – сказал примар.
Как считает глава кишиневской администрации, на Центральном рынке необходимо улучшить систему менеджмента, в том числе эффективного управления человеческими ресурсами.
"Есть информация, которую распространяют, в том числе и СМИ. Необходимо провести расследование. Поэтому я и запросил этот полный аудит, чтобы все было зафиксировано", - добавил Чебан.
Что касается ситуации в управлении образования под руководством Родики Гуцу, то примар отметил, что там есть нарушения, которые накопились в течение многих лет. "До настоящего момента управление образования не предоставило отчет по антикоррупционной ситуации, а это должно было произойти на 10 января", - сказал примар.
Чебан считает, что месячная задержка по выплате зарплаты сотрудникам управления была сделана намеренно. При этом руководство примэрии ежедневно получает жалобы о незаконных сборах денежных средств в школах и детских садах, сказал градоначальник.
"Согласно информации, которая у меня есть, на 16 января в Кишиневе без санитарных авторизаций работает много детских садов. В ходе проверок в некоторых образовательных учреждениях выявлен целый спектр нарушений, которые представляют риск для здоровья детей", - сказал Чебан.
Он сообщил, что проверки показали, что в некоторых образовательных учреждениях нет горячей воды, мыла, товаров для дезинфекции помещений, мебели для определенного возраста, а обеспечение детей продуктами питания происходит с нарушениями в меню, отметил градоначальник.
Чебан отметил, что фирмы, которые ранее поставляли в школы и детские сады столицы "испорченную рыбу", снова пытаются выиграть тендер, но этого нельзя допустить. Он призвал подчиненных привлечь к этой ситуации уполномоченные структуры, в том числе Национальный антикоррупционный центр и прокуратуру.
"Публично обращаюсь к госпоже Гуцу, подайте добровольно в отставку. Вернитесь с больничного и подайте в отставку. Не ждите, чтобы мы вас несколько раз просили", - сказал Чебан.
Ранее Молдову всколыхнула шокирующая история, произошедшая в одном из детских садов Кишинева, который снабжался рыбой с червями, хлебом с мазутом и металлическими элементами, а также протухшим мясом. Тогда выяснилось, что этот случай оказался не единичным. Проблема поставок некачественных и просроченных продуктов питания в образовательные учреждения Молдовы дошла до Высшего совета безопасности. А 30 декабря 2019 года в Агентстве по государственным закупкам сообщили, что в процессе приобретения продуктов для столовых школ и детских садов по-прежнему фиксируются серьезные нарушения.
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