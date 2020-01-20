Эффект теплой зимы: в Молдове зацвели подснежники

Кажется невероятным, но это - правда: в Молдове распустились первые цветы, пользователи социальных сетей выкладывают их фотографии.

КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. Необычно теплая зима приносит свои плоды - в республике зацвели подснежники, пользователи социальных сетей спешат поделиться снятыми кадрами. Вот, как выглядят "вестники весны", которые сфотографировали в Рышканах.

Кажется, что сейчас мы переживаем времена, похожие на детские сказки. Помните, в "Двенадцати месяцах" злая мачеха послала свою падчерицу зимой за подснежниками?

Сейчас же в Молдове их можно запросто найти не в вымышленной действительности, а в реальной жизни.

Прошлой зимой подснежники в республике расцвели лишь 5 февраля. Таким образом, время идет с опережением на две недели.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK