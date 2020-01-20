Что заявил примар Кишинева на требование повысить тариф в столичных маршрутках

Глава столичной администрации считает, что окончательное решение по поводу изменения тарифа на перевозки в маршрутках примет муниципальный совет Кишинева.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан не считает целесообразным повышать тариф на пассажирские перевозки в маршрутных такси столицы, учитывая качество предоставляемых услуг.

Ранее администраторы маршруток подали в примэрию запрос с требованием пересмотреть стоимость проезда.

"Я еще не видел сам запрос. Как мне кажется, они сами не верят, что мы согласимся. Несколько раз говорил, что эта ситуация никому не нравится. Большая часть из тех, кто оказывает такие услуги, не выполняет обязательства. Качество услуг очень плохое – дыры, переоборудованные кресла, низкий уровень безопасности", - сказал Чебан.

При этом примар отметил, что лично пользуется общественным транспортом, в частности, маршрутками.

"В машины, которые выглядят плачевно, не инвестировались средства. После этого требовать, не предоставляя что-то взамен, мне кажется неправильным… Лично я считаю, что некорректно это требовать. Не думаю, что это резонно. Но решение принимает муниципальный совет. Думаю, что ни коллеги из фракции, ни от остальных сил не пойдут на это повышение", - отметил Чебан.

Также градоначальник задался вопросом, почему администраторы столичных такси не делали никаких инвестиций в автопарк, когда у них были такие возможности. "Это самый неопределенный, наименее безопасный вид транспорта, менее комфортный… Они не соблюдают даже расписание", - сказал примар.

По его словам, столичные власти работают над транспортной схемой в городе.

"Если они хотят корректировки тарифа, то должны быть выполнены четкие условия. Машины должны соответствовать всем требованиям, должно соблюдаться расписание, следует обеспечить максимальную безопасность… Но это не произойдет ни завтра, ни через месяц, ни через три, ни через полгода. В любом случае, решение примет муниципальный совет", - сказал Чебан.

Ранее администраторы кишиневских маршрутных такси заявили, что на сегодняшний день себестоимость одной поездки составляет 10 леев, но признали, что это довольно дорого для горожан, и предложили повысить тариф до 6-7 леев. На данный момент поездка в этом виде общественного транспорта составляет 3 лея.

Как заявил Sputnik Молдова Вячеслав Гэинэ, администратор одного из столичных маршрутов, обслуживаемых микроавтобусами, если предложенный транспортниками тариф не утвердят, то до конца года в городе не будет ни одной маршрутки.

Новость о возможном повышении тарифа на перевозки в столичных маршрутках жители Кишинева оценивают практически однозначно, разница лишь в сопутствующих деталях.

С 1 января 2020 года в Молдове выросла стоимость междугородних пассажирских перевозок. Теперь один километр пути стоит не 48, а 70 банов. Это касается не всех автобусов и микроавтобусов, а лишь тех, у которых повышенный комфорт.

На рост тарифов правительство Молдовы пошло после многочисленных протестов транспортников.

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