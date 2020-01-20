В Молдове может стать больше полицейских

Что намерены сделать власти: в каждом населенном пункте может стать больше полицейских, как минимум еще по одному на каждый сектор.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Власти Молдовы всерьез озабочены ростом количества нарушений закона в последнее время. Этот вопрос обсуждался и на еженедельном рабочем заседании президента Молдовы Игоря Додона, председателя парламента Зинаиды Гречаной и премьера Иона Кику.

После заседания премьер-министр выступил перед прессой с заявлением.

По его словам, на прошлой неделе он провел анализ ситуации и попросил МВД и другие госучреждения срочно разработать программу восстановления полицейских участков в каждом секторе всех населенных пунктов страны. Он отметил, что ранее эти институты по большей части были распущены.

"У нас больше нет полицейских, которые бы беседовали с гражданами, с молодыми людьми, большая часть которых осталась без родителей. Пока родители за границей, молодежь воспитывается бабушкой и дедушкой", - заявил Кику.

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По мнению главы кабмина, школа больше не имеет воспитательной роли, как было когда-то, и молодежь осталась без поддержки и внимания общества.

Премьер добавил, что реформа полиции в 2011-2012 годах привела к фактической ликвидации таких полицейских участков.

"Сейчас никто не работает с гражданами, они не знаю, куда звонить в случае проблем. Мы вернем по полицейскому в каждый сектор. Пусть у них будут все данные каждого жителя, чтобы знать, кто и чем занимается, какие у кого мысли, особенно у молодежи", - уточнил Кику.

Он подчеркнул, что для этого проекта нужны деньги, а также потребуется нанять больше правоохранителей, поскольку сейчас на одного сотрудника полиции приходится четыре села.

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