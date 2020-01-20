Ион Чебан: мы открыты для сотрудничества с властями Бухареста

Генеральный примар столицы опроверг информацию о якобы возникших противоречиях в ходе подготовки к подписанию договора о сотрудничестве между двумя столицами.

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан опроверг появившиеся в прессе сообщения, которые ставят под сомнение развитие отношений сотрудничества между Кишиневом и Бухарестом.

Столичный градоначальник отметил, что в ряде СМИ появились публикации о "подписании дополнительного Договора о сотрудничестве к Протоколу о побратимстве между Кишиневом и Бухарестом" во время совместного заседания муниципальных советников двух столиц. Впоследствии некоторые СМИ заявили, что в Бухаресте не подтвердили эту информацию.

"Мы не предлагали, чтобы Договор был подписан в ходе совместного [заседания]. С самого начала мы говорили о том, что этот документ должен быть проголосован советниками в Кишиневе, - написал Ион Чебан в Facebook. - Коллеги из Генерального совета Бухареста были нашими гостями".

Согласно процедуре, указанный Договор предстоит рассмотреть на заседании Генерального совета Бухареста.

Городской голова Кишинева подчеркнул, что наблюдать за ходом совместного заседания в молдавской столице могли все желающие, а попытки манипулировать общественным мнением должны быть прекращены.

"Мы открыты для сотрудничества с властями Бухареста", - подчеркнул Ион Чебан.

Генеральный примар отметил, что при необходимости готов подать в суд на распространителей ложной информации.

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