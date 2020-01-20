C апреля Украина может запретить въезд авто с приднестровскими номерами

Решение о введении запрета на въезд на территорию Украины автомобилей с приднестровскими номерными знаками с 1 апреля в данный момент рассматривается Киевом.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. C 1 апреля Украина планирует запретить пересечение границы автомобилям с приднестровскими номерными знаками. Об этом сообщил молдавский премьер Ион Кику на пресс-конференции в понедельник по итогам совместного заседания с президентом страны Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

"Кишинев предоставил нашим гражданам из Приднестровья возможность регистрировать транспортные средства под нейтральными номерными знаками, чтобы они могли передвигаться в другие страны, к примеру, на Украину", - сказал Кику.

По его словам, довольно внушительная часть граждан уже сделала это, а кто-то – еще нет.

"Украинские коллеги оповестили нас, что с 1 апреля они не будут больше пропускать через границу автомобили с этими старыми приднестровскими номерами… Что будет после 1 апреля, когда украинцы не будут позволять нашим гражданам из Приднестровья передвигаться с приднестровскими номерами, посмотрим", - сказал Кику.

Как отметил премьер, жители Приднестровья должны получить нейтральный номерной знак, чтобы избежать проблем на границе.

Уточнение от посольства Украины

В пресс-службе посольства Украины Sputnik Молдова сообщили, что подобные меры Киевом рассматривается, однако окончательно они еще не приняты.

"Действительно, решение о введении запрета на въезд на территорию Украины автомобилей с приднестровскими номерными знаками с 1 апреля в данный момент рассматривается в Украине. Об этом в рабочем порядке правительству Республики Молдова сообщалось", - заявили Sputnik в дипмиссии.

По словам собеседника, официальное решение Киевом пока еще не принято.

"Решение находится на рассмотрении. Ожидаем в ближайшее время. Как только оно будет официально, в установленном порядке будем сообщать и правительству и молдавским СМИ", - отметили в посольстве.

С чего все началось

Ранее, 10 января 2020 года, в тестовом режиме было приостановлено действие исключительного порядка пересечения границы, в рамках которого автомобилям, зарегистрированным структурами Приднестровья, позволялось пересекать государственную молдавско-украинскую границу.

Тогда в Бюро по реинтеграции заявляли, что такие меры проводятся, чтобы оценить эффективность функционирования пунктов регистрации транспортных средств в городах Тирасполь и Рыбница и поставить на учет Агентства государственных услуг автомобили из Приднестровья. Кроме того, добавили в ведомстве, тестовый режим нужен и для информирования граждан о необходимости должной регистрации принадлежащих им транспортных средств и получения "нейтральных" номерных знаков, а также свидетельств о регистрации и водительских удостоверений установленного образца.

Ответные меры Тирасполя

В Тирасполе 17 января заявили, что с 24 января вводятся ограничения на пересечение границы с Украиной для всех типов транспортных средств, зарегистрированных в Молдове и управляемых постоянно проживающими в республике гражданами, обладающими водительскими удостоверениями РМ. В уполномоченных структурах приднестровского региона сообщили, что это ответная мера на ограничение на молдавско-украинской границе передвижения приднестровского автотранспорта.

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Телефонный разговор Додона и Красносельского

В тот же день президент Молдовы Игорь Додон провел телефонный разговор с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским по вопросу передвижения автотранспорта через приднестровский участок молдавско-украинской границы. По словам Додона, стороны договорились срочно найти решение для недопущения ухудшения ситуации вокруг транспортного сообщения и возможного возникновения осложнений для граждан.

Мнение миссии ОБСЕ

Также 17 января глава миссии ОБСЕ Клаус Нойкирх выразил обеспокоенность в связи с транспортными ограничениями, выдвинутыми Кишиневом и Тирасполем при пересечении украинской границы.

"Выражаю обеспокоенность в связи с недавними событиями, которые могут негативно повлиять на свободу передвижения населения на обоих берегах реки Днестр. Мы активно продолжаем наши посреднические усилия, чтобы избежать этого", - сказано в заявлении Нойкирха, опубликованном на странице миссии в Facebook.

Нойкирх подчеркнул, что верит в "мудрость и ответственность обеих сторон". Глава миссии ОБСЕ выразил уверенность, что процесс приднестровского урегулирования можно будет удержать в позитивном русле в интересах населения обоих берегов Днестра.

Тестовый режим со стороны Кишинева снят

В Бюро по реинтеграции 20 января сообщили о том, что официальный Кишинев приостановил тестовый режим пересечения государственной молдавско-украинской границы автомобилями с приднестровскими номерами. Собранные за 10 дней данные будут использованы для того, чтобы оценить, сколько приднестровцев уже получили нейтральные номерные знаки.

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