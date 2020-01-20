Апелляционная палата Кишинева высказалась по делу Виорела Мораря

Запросы со стороны государственного обвинителя - о повышении срока содержания под стражей, а также адвокатов Мораря - о пересмотре превентивной меры заключения, судебная инстанция отклонила как необоснованные.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Апелляционная палата (АП) Кишинева оставила в силе решение первой инстанции, которая поместила под 20-дневный арест Виорела Мораря, временно отстраненного с поста главы Антикоррупционной прокуратуры.

Оба запроса со стороны государственного обвинителя - о повышении срока содержания под стражей, а также адвокатов Мораря - о пересмотре превентивной меры заключения, судебная инстанция отклонила как необоснованные.

"Оставлено в силе решение суда столичного сектора Чеканы от 13 января по поводу предварительного ареста в течение 20 дней в отношении Виорела Мораря", - сказано в заявлении АП.

Морарю предъявили обвинение по факту превышения служебных полномочий и фальсификации документов в субботу, 11 января. Тогда же прокуроры просили о помещении Мораря под арест на 30 суток.

А спустя два дня, 13 января, столичный суд сектора Чеканы постановил поместить его под 20-дневный арест.

По какому делу проходит Морарь?

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что Морарь подозревается в том, что в марте 2017 года получил от экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка жалобу, которую зарегистрировал вопреки положениям закона. Он начал расследование и сфальсифицировал в уголовном деле несколько процессуальных документов.

"Все эти действия были предприняты в личных интересах, а также в интересах заявителя и нескольких других людей из его окружения для того, чтобы защитить их от подозрений в уголовном деле о банковском мошенничестве, хищении миллиарда, и воспрепятствовать быстрому, полному расследованию этого уголовного дела", - отметили в Генпрокуратуре.

Обыски в Антикоррупционной прокуратуре

В декабре 2019 года по распоряжению генпрокурора Александра Стояногло, в Антикоррупционной прокуратуре прошли обыски.

"Цель этого контроля заключается в проверке и оценке деятельности этих специальных подразделений прокуратуры по всем параметрам в соответствии с конкретными показателями, указанными в положении, за период с 2016 года по настоящее время", - сообщили тогда в Генпрокуратуре.

До этого Стояногло заявлял в рамках интервью одному из частных телеканалов, что следствие по делу о краже миллиарда прошло с грубыми нарушениями. Глава Генпрокуратуры раскритиковал Мораря и обвинил его в том, что тот якобы намеренно задерживал расследование дел, связанных с банковской кражей.

Морарь возглавил Антикоррупционную прокуратуру в апреле 2016 года, а весной 2019-го подал в отставку. В середине сентября этого же года его восстановили в должности.

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