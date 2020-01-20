Массовые нарушения: Стояногло рассказал, что творилось в прокуратурах

Генпрокурор обнародовал результаты проверок в Антикоррупционной прокуратуре и Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло на пресс-конференции огласил результаты масштабной проверки Антикоррупционной прокуратуры (PA) и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).

В ходе отчета о результатах проверок Генпрокурор подверг критике деятельность двух специализированных прокуратур, обвинив их руководство в бездеятельности, массовых нарушениях законности и прав человека.

"Ежедневно нам показывали спектакли с масками и наручниками, дефиле перед телекамерами с задержаниями, арестами и обысками, - заявил Александр Стояногло.

"В действительности, однако, все оказалось диаметрально противоположным, и контроль, который мы провели в Антикоррупционной прокуратуре и PCCOCS, выявил невидимое лицо двух подразделений", - сказал генпрокурор.

Нарушения были массовыми и систематическими

Глава Генпрокуратуры отметил, что выявленные серьезнейшие нарушения происходили систематически и в массовом порядке, и это дает представление о масштабах проблемы, учитывая, что проверка была лишь выборочной.

Так, проверяющими было обнаружено, что процессуальная деятельность и делопроизводство в обеих прокуратурах велось с грубыми нарушениями нормативных актов, регулирующих деятельность прокуратуры.

В результате оказалось "невозможно проверить, сколько реальных уголовных дел было возбуждено, сколько человек было задержано и сколько из них арестовано, сколько из них впоследствии были освобождены от уголовного преследования", - сообщил Стояногло.

Ловили "мелкую рыбу", упуская из виду крупные преступления

Результаты проверки показали, что за последние четыре года прокуроры по борьбе с коррупцией представили обвинение в судах по меньшей мере в 1000 уголовных делах дел. Однако выяснилось, что около 33% из общего числа судебных решений за последние два года относятся к случаям незначительной коррупции, когда взятки составляют не более 5 тысяч леев, заявил Стояногло.

Таким образом, потенциал Антикоррупционной прокуратуры использовался только для того, чтобы создать благоприятные статистические показатели, подчеркнул генеральный прокурор.

Вместе с тем постоянно нарушалась юрисдикция PA. Прокуроры занимались делами о контрабанде, об уклонении от уплаты налогов, о подделке документов, отмывании денег, мошенничестве, - что полностью загружало сотрудников PA в ущерб задаче борьбы с коррупцией.

При этом масштабным делом о банковском мошенничестве занимались всего 6 прокуроров, отметил Стояногло.

Похожая ситуация сложилась в PCCOCS. Анализ показал, что в 2016-2019 годах из общего числа дел, переданных в суд этой прокуратурой, только 10% составили дела о преступлениях, совершенных организованными группами.

Незаконные действия и нарушения прав человека

Более того, "за многими из дел" , как отметил генпрокурор, кроются атаки на бизнес-среду и недобросовестная конкуренция со злоупотреблениями со стороны правоохранительных органов. Обычной практикой стала незаконная прослушка граждан, а в ряде резонансных дел выявлено политическое влияние.

"Хочу публично извиниться от имени учреждения, которое я представляю, перед сотнями граждан, которые были незаконно привлечены к ответственности прокурорами", - сказал Стояногло в присутствии журналистов.

В результате деятельности этих двух специализированных прокуратур, допустивших грубые нарушения основных прав человека, Республика Молдова в течение ряда лет воспринималась значительной частью общества как полицейское государство, в котором люди жили с чувством страха перед правоохранительными органами, резюмировал Стояногло.

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