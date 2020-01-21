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Развитие спортивного туризма в Молдове: что привлекает иностранцев

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200121/28869762/razvitie-sportivnogo-turizma-v-moldova-chto-privlekaet-inostrantsev.html

Как меняют свои предпочтения туристы в мире и чем привлекателен именно спортивный туризм, рассказал эксперт.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Все больше людей стали обращать внимание на спортивный туризм. Он бывает трех типов: горный, пеший и велоспорт.

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Глава Федерации спортивного туризма Молдовы Василий Гоян считает, что в Молдове насчитывается много живописных мест, заслуживающих посещения.

А еще, как он добавил, из года в год среди населения нашей страны растет количество любителей спортивного туризма.

Разные уголки нашей страны стали пользоваться спросом и у иностранцев.  

"Люди все больше отказываются от городских благ и стремятся проводить время на природе. Туристы впечатлены колоритными местами Молдовы", - отметил Гоян. 

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Собеседник Sputnik уточнил, что среди популярных у туристов точек посещения можно назвать местности близ села Бутучены, Требужены, а также не обделены вниманием молдавские кодры, например, в населенном пункте Кэприяна.

Гоян подчеркнул, что нужно понимать, что спортивный туризм - это не просто досуг, а определенный образ жизни, приносящий удовольствие.

"Конечно, такой туризм требует много сил и здоровья. Но настроение, накопленное путешествиями, заряжает энергией на длительный период", - уверен Гоян.

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В заключении он рассказал, что в Молдове есть спортивный клуб Travers - его двери всегда открыты для всех желающих разнообразить свою жизнь и наполнить ее невероятными приключениями. Как заверил гость радиостудии Sputnik, клуб имеет необходимую экипировку для длительных путешествий, а также проводит предварительный инструктаж со всеми участниками предстоящих походов.

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