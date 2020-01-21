"На 10 девчонок - 9 ребят": почему в Молдове больше женщин

В нашей стране больше женщин, чем мужчин, показывает статистика - во многом это происходит, потому что у представительниц прекрасного пола продолжительность жизни немного больше.

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. В Молдове большинство населения – женщины. На 100 женщин в стране приходится всего 93 мужчины. Таковы данные Национального бюро статистики.

Отчет ведомства показывает, что число мужчин превалирует в возрастной категории от 0 до 14 лет, а также от 15 до 34 лет.

Все выглядит иначе в случае с другими возрастами. От 35 до 65 лет на 100 женщин приходится 90 мужчин, а что касается людей за 65 лет, то там разница еще более заметна – всего 62 мужчины на 100 женщин.

Продолжительность жизни

По статистике, представителей сильного пола в стране меньше не только потому, что рождаемость девочек выше. Во многом на ситуацию повлиял тот факт, что продолжительность жизни прекрасной половины населения превалирует над мужской.

Например, в 2018 году мальчиков родилось почти 18 тысяч, а девочек почти 17 тысяч.

В среднем, женщины в Молдове живут на 8 лет больше (77 лет), чем мужчины (69,4 года).

Это вызвано высокими показателями преждевременной смерти у мужчин, особенно среди трудящихся.

При этом, в селах и те и другие живут дольше. Мужчина - на 4,4 года больше, а женщины на - 3,8 года.

Девушки вступают в брак раньше

В первый брак невесты в Молдове вступают, в среднем, в 25,7 лет, молодые люди же склоны жениться позже - в 28 с половиной лет.

Немало девушек в стране выходят замуж и до 20 лет, но это чаще происходит в селах. Всего таких семейных союзов в республике 9,6 процента от общего числа заключаемых браков.

Занятость

По официальным данным, особой разницы в процентах среди мужчин и женщин в стране нет. Мужчины и женщины практически одинаково трудоустроены - в экономике трудятся всего 50,5 процента мужчин и 49 процентов женщин.

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Интересен и тот факт, что уровень образования у среди женщин - гораздо выше. Среди всего населения страны высшее образование есть у 27,4 процента женщин, на долю мужчин приходится лишь 22 процента.

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