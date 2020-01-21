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Живая рыба, архивное фото.

Никто не ожидал - какую рыбу продают на столичных рынках

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200121/28914489/nikto-ne-ozhidal-kakuyu-rybu-prodayut-na-stolichnykh-rynkakh.html

Некоторые молдавские торговцы не боятся больших штрафов - на одном из столичных рынков продается рыба, занесенная в Красную книгу республики.

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. На кишиневских рынках в продаже можно увидеть все, что угодно. Желая заработать многие сознательно идут на нарушение закона, реализовывая товар, который по определению не может быть на прилавках.

Очевидцы утверждают, что на Центральном рынке Кишинева всю зиму продают рыбу, занесенную в Красную книгу республики. Речь идет о вырезубе (Rutilus frisii - lat.), которого торговцы выдают за жерех. 

Рыбу продают недорого - всего по 50 леев за килограмм, однако штраф, предусмотренный в законодательстве за такую торговлю, составляет 11 тысяч 250 леев. О вопиющем факте на своей персональной странице в Facebook написал эколог Илья Тромбицкий.

"Для специалистов опубликовал глоточные зубы, которые извлек из купленной для этого рыбы.Но закон в наших евроинтегрирующихся странах силен своим несоблюдением. Заметим, что промысловый лов в естественных водоемах и реках Молдовы запрещен уже несколько лет", - написал специалист.

Эколог утверждает, что закон от 2006 года ясно указывает: "Торговля живой рыбой и ее перевозка разрешаются только при наличии ветеринарного сертификата и документов, свидетельствующих о происхождении товара".

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Теги:
Красная книга, продажа, рыба


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