Молдавские дети подвержены этой опасности - от чего надо их уберечь

Компьютерная игромания представляет опасность для детей, при погружении в виртуальный мир психика ребенка страдает, он может стать нервным и раздражительным.

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Профилактика компьютерной игровой зависимости должна быть отнесена к числу наиболее важных, приоритетных задач, стоящих перед государством и гражданским обществом. Такое мнение высказал на своей персональной странице в Facebook депутат парламента Молдовы Владимир Односталко.

"За последние десять лет в Молдове стала актуальной проблема компьютерной игровой зависимости, которая по праву приравнивается к наркотической зависимости, поскольку признаки и действие их во многом схожи. В обоих случаях это попытка "выключиться" из реальности и искусственным образом получить эмоциональную "дозу", - написал парламентарий. © Sputnik / Ruslan Krivobok Убийственный джойстик: компьютерную игроманию могут признать болезнью

По статистике, каждый пятый случай обращения к детскому психологу связан именно с компьютерной игровой зависимостью. Детская компьютерная игровая зависимость опасна тем, что у детей еще не сформирована психика, поэтому компьютерные игры способны угнетать нервную систему, что приводит к апатии, депрессии и очень часто к агрессии, добавил депутат. По его словам, многие дети попадают к специалистам уже в состоянии острого психоза.

"Таким образом, я абсолютно уверен, что именно в дошкольном и младшем школьном возрасте важно начать профилактику компьютерной игровой зависимости, сочетая различные формы и методы воспитательных мероприятий", - уточнил Односталко.

Парламентарий напомнил, что болезнь легче предотвратить, чем потом лечить.

О специфике развития детей при использовании гаджетов и соцсетей рассказала корреспонденту Sputnik психолог Елена Ковалева.

Ребенок, по словам психолога, должен уметь взаимодействовать с обществом, соблюдать определенные нормы, быть удовлетворенным социальными отношениями и уметь реализовывать себя именно посредством общественных связей.

"Гаджет — это некий суррогат, замена средства социализации. Он только создает ее видимость", — заявила Ковалева.

Она отметила, что дети, общаясь в соцсетях, не могут получить полноценного восприятия человека человеком.

Собеседница добавила, что при живом общении человек может мгновенно среагировать, показать какие-то эмоции, которые в соцсетях заменяют смайликами. Ковалева считает, что смайлы, стикеры и другие картинки не способны передать всей гаммы эмоций, которые человек выказывает при общении с глазу на глаз.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK