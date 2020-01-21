Молдавский социолог рассказал, чем отличался 2019 год от предыдущих

Председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану в эфире радиостудии Sputnik Молдова проанализировал, почему минувший год ярко выделяется для молдавского общества среди череды других.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Минувший год был богат в Молдове на события, как политические, так и социальные. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал социолог Виктор Мокану.

"Респонденты называли нам порядка 50 важных событий, произошедших в минувшем году. Если провести простой арифметический расчет, выходит, что в 2019 году еженедельно происходили такие важные события", - рассказал эксперт.

Главным политическим событием минувшего года, по мнению граждан страны, опрошенных социологами, стали парламентские выборы, которые прошли в феврале 2019 года. Вторым важным событием для молдавского общества респонденты назвали избрание генерального прокурора республики.

"Третье место по значимости среди событий минувшего года респонденты отдали назначению правительства во главе с Ионом Кику и расторжение альянса ПСРМ-ACUM. На четвертом месте – встречи и зарубежные поездки президента Игоря Додона, его договоренности, в том числе с российскими политиками", - уточнил Мокану.

В пятерку наиболее важных событий минувшего года, по словам социолога, граждане также включили местные выборы и избрание Иона Чебана генеральным примаром столицы, а также его инициативу о переводе столичной администрации из исторического здания в центре Кишинева в другое, более современное помещение.

Также важным событием ушедшего года жители страны назвали отъезд экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка за рубеж, освобождение Владимира Филата из заключения. Процесс борьбы с коррупцией и вопрос о расследовании кражи миллиарда из банковской системы страны граждане также посчитали одними из самых важных событий прошлого года.

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