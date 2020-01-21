На Центральном рынке в Кишиневе пройдут проверки - чем недоволен Чебан

Генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан проинформировал о масштабных проверках на Центральном рынке молдавской столицы.

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Генпримар Кишинева Ион Чебан поручил профильным подразделениям примэрии начать детальную проверку деятельности муниципального предприятия "Центральный рынок". Основной целью станет оценка экономической и финансовой деятельности предприятия.

"Для некоторых там - рай на земле. Некие личности на руководящих должностях зарабатывают там, не опасаясь ни властей, ни правоохранительных органов. Есть, я бы сказал, пикантные детали, людей назначали на должность с определенными целями. Они попали туда через кого-то, кто раньше был у власти", - написал Чебан на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Градоначальник поручил своим заместителям, ответственным за сферу торговли в столице, проверить законность приватизации некоторых зданий на Центральном рынке, а также занятия тротуаров под коммерческие площади по периметру муниципального предприятия.

Чебан сообщил, что на "Центральном рынке" будет проведено несколько реформ. С списке запланированных действий: совершенствование системы управления, восстановление и модернизация бизнес-инфраструктуры, эффективный менеджмент человеческими ресурсами.

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