14:20 21 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.55
  • RUB0.29
  • RON4.07
  • UAH0.72
Поиск
Центральный рынок, архивное фото.

На Центральном рынке в Кишиневе пройдут проверки - чем недоволен Чебан

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
156 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2593/34/25933457.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200121/28925032/na-tsentralnom-rynke-v-kishineve-proydut-proverki-chem-nedovolen-ion-cheban.html

Генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан проинформировал о масштабных проверках на Центральном рынке молдавской столицы.

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Генпримар Кишинева Ион Чебан поручил профильным подразделениям примэрии начать детальную проверку деятельности муниципального предприятия "Центральный рынок". Основной целью станет оценка экономической и финансовой деятельности предприятия.

"Для некоторых там - рай на земле. Некие личности на руководящих должностях зарабатывают там, не опасаясь ни властей, ни правоохранительных органов. Есть, я бы сказал, пикантные детали, людей назначали на должность с определенными целями. Они попали туда через кого-то, кто раньше был у власти", - написал Чебан на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Центральный рынок
© Sputnik / Miroslav Rotari
Центральный рынок Кишинева претендует на попадание в книгу рекордов Гиннесса
Градоначальник поручил своим заместителям, ответственным за сферу торговли в столице, проверить законность приватизации некоторых зданий на Центральном рынке, а также занятия тротуаров под коммерческие площади по периметру муниципального предприятия.

Чебан сообщил, что на "Центральном рынке" будет проведено несколько реформ. С списке запланированных действий: совершенствование системы управления, восстановление и модернизация бизнес-инфраструктуры, эффективный менеджмент человеческими ресурсами.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Ведь было: Центральный рынок Кишинева 100 лет назад - чисто, аккуратно
Центральный рынок Кишинева претендует на попадание в книгу рекордов Гиннесса
Шок: когда-то Центральный рынок Кишинева был больше, чем сейчас
Теги:
проверки, Ион Чебан, Центральный рынок


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участники военно-исторической реконструкции За Ленинград! Красное Село! в Санкт-Петербурге
"За Ленинград! Красное Село!" — реконструкция в годовщину снятия блокады
Как НАТО готовит Европу к войне с Россией
Как НАТО готовит Европу к войне с Россией
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться