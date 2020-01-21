Агентство госуслуг: больше инстанций имеют доступ к данным о недвижимости

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения, внесенные в статью 6 Закона РМ о кадастре недвижимого имущества.

КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. Агентство государственных услуг расширило список лиц и органов власти, которые могут самостоятельно получить доступ к информации о недвижимом имуществе, принадлежащем определенному лицу.

Соответствующие изменения, внесенные в статью 6 Закона РМ о кадастре недвижимого имущества №1543/1998, вступили в силу с 1 января 2020 года.

Так, уполномоченные администраторы (администраторы и ликвидаторы процесса несостоятельности), нотариусы (выполняющие процедуры преемственности) и органы местного публичного управления могут просматривать информацию о недвижимом имуществе, принадлежащем человеку, получая доступ к Центральному банку данных.

Дополнительную информацию можно получить по контактным телефонам 14-909, (+373) 022-25-70-70 или на сайте учреждения: www.asp.gov.md.

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