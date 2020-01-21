17:36 21 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.55
  • RUB0.29
  • RON4.07
  • UAH0.72
Поиск
Улица Кишинева поздней осенью

Агентство госуслуг: больше инстанций имеют доступ к данным о недвижимости

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
Получить короткую ссылку
78 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2834/44/28344493.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200121/28926861/agentstvo-gosuslug-bolshe-instantsii-poluchili-dostup-k-dannym-o-nedvizhimosti.html

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения, внесенные в статью 6 Закона РМ о кадастре недвижимого имущества.

КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. Агентство государственных услуг расширило список лиц и органов власти, которые могут самостоятельно получить доступ к информации о недвижимом имуществе, принадлежащем определенному лицу.
Соответствующие изменения, внесенные в статью 6 Закона РМ о кадастре недвижимого имущества №1543/1998, вступили в силу с 1 января 2020 года.

Дом
© Sputnik / Miroslav Rotari
Работать много лет, чтобы купить квартиру: ситуация на рынке недвижимости

Так, уполномоченные администраторы (администраторы и ликвидаторы процесса несостоятельности), нотариусы (выполняющие процедуры преемственности) и органы местного публичного управления могут просматривать информацию о недвижимом имуществе, принадлежащем человеку, получая доступ к Центральному банку данных.

Дополнительную информацию можно получить по контактным телефонам 14-909, (+373) 022-25-70-70 или на сайте учреждения: www.asp.gov.md.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Олейник: с чем связан рост цен на рынке недвижимости Молдовы
В Молдове введены водительские права нового типа


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участники военно-исторической реконструкции За Ленинград! Красное Село! в Санкт-Петербурге
"За Ленинград! Красное Село!" — реконструкция в годовщину снятия блокады
Игналинская АЭС: эксклюзив Sputnik c самой мощной атомной электростанции СССР
Игналинская АЭС: что стало c самой мощной атомной электростанцией СССР
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться