Судьбу аэропорта Кишинева обсудили на заседании Совбеза: что заявил Додон

Ситуация с Международным аэропортом Кишинева обсуждалась на заседании Высшего совета безопасности: власти республики настаивают на расторжении контракта о концессии.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что есть три подхода, которые позволят расторгнуть контракт о концессии Международного аэропорта Кишинева с компанией Avia Invest.

"Во-первых, открыто пять уголовных дел на тех, кто подписал контракт и организовал конкурс в 2013 году. То есть первый путь - расторжение контракта, потому что контракт не был заключен в интересах государства", - заявил Додон во вторник на пресс-подходе по итогам заседания Высшего совета безопасности.

По его словам, в уголовных делах фигурируют члены комиссии на том этапе. "По мнению следственных органов контракта было нанес ущерб интересам государства. Все элементы этого документа подтверждают это", - отметил президент.

Он отметил, что для властей принципиально расторжение этого контракта. "Второе - не выполняются инвестиционные обязанности (минус 66 миллионов евро за период 2013-2019 годов). Из этих инвестиций две три - это наши с вами деньги (сбор в 9 евро с каждого пассажира - ред.). Третье - исключение преференций, которые сейчас есть у инвестора - монополия на рынке и сбор в 9 евро", - добавил президент.

Проверка инвестиционной деятельности Avia Invest

В пятницу, 3 января, на заседании правительства премьер Ион Кику поручил до 1 февраля проверить инвестиционную деятельность администратора Международного аэропорта Кишинева компании Avia Invest.

По словам главы кабмина, у него есть информация о том, что денежные вливания делаются не из финансовых средств инвестора, а за счет сборов, которые взимаются с каждого пассажира.

"К 1 февраля, пожалуйста, предоставьте результаты проверки. В случае подтверждения имеющейся информации министерство юстиции, Агентство публичной собственности, предпринимайте шаги по расторжению контракта с этим, так называемым, инвестором", - добавил премьер.

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Международный аэропорт Кишинева передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом 2019 года молдавские парламентарии решили проверить законность этой сделки.

В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

Кроме того, в начале сентября прошлого года кабмин страны утвердил отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся сдачи столичного аэропорта в концессию. Но это решение кабмина не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики добиваются через суд, куда уже были направлены документы.

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Также в парламенте Молдовы представили отчет спецкомиссии по поводу того, каким образом проходила процедура концессии Международного аэропорта Кишинева. В докладе сказано, что сделка должна быть аннулирована. Отчет утвержден большинством голосов на заседании высшего законодательного органа страны.

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