Что ждет авиакомпанию Air Moldova: ответ президента республики

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Президент Молдовы Игорь заявил, что инвестор, которому была продан главный национальный авиаперевозчик Air Moldova, не вложил в компанию реальные деньги. Более того, долги предприятия, по словам главы республики, остались на прежнем уровне.

"Air Moldova была продана в октябре 2018 года. Инвестор был обязан погасить задолженность в размере 1,2 миллиарда леев и вложить деньги в компанию. На сегодняшний день они заявляют, что выплатили миллиард и остались лишь 200 миллионов. Но в реальности долги Air Moldova составляют 1,1 миллиарда леев", - заявил Додон во вторник на пресс-подходе по итогам заседания Высшего совета безопасности.

По его словам, то есть они оплатили долги перед одними, но приобрели их перед другими.

"Констатировано, что инвестор в реальности не вложил собственных денег в деятельность Air Moldova. На данный прошлой неделе инвестор заявил, что готов вложить несколько десятков миллионов евро в уставный капитал. Если в ближайшее время эти деньги не будут инвестированы, то мы созовем заседание, на котором решим расторгать или нет, и как решать ситуацию", - отметил президент.

Он отметил, что на данный момент Air Moldova наперед продала билеты на 70 миллионов леев. Как считает президент, это не большая сумма, потому что в летний период эта цифра достигает 200-300 миллионов леев.

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"То есть с Air Moldova ситуация такова – реальные деньги инвестор из собственных ресурсов не вложил. Долги компании как превышали миллиард леев, так и превышают. Изменились только фирмы", - добавил Додон.

Власти страны неоднократно заявляли, что намерены вернуть главную авиакомпанию Молдовы в собственность государства. Депутаты парламента осенью 2019 года высказались за то, чтобы аннулировать эту сделку.

Также осенью Air Moldova пережила секвестр. В конце сентября под эту процедуру попало 301,6 миллиона леев (17 с лишним миллионов долларов) уставного капитала компании. А 3 октября наложили арест на примерно на 670 миллионов леев (порядка 38 миллионов долларов) имущества авиаперевозчика. Под эту процедуру попали автомобили, недвижимость и два самолета авиакомпании. Тогда в Антикоррупционном центре страны пояснили, что это связано с делом об отмывании денег в особо крупном размере при приватизации Air Moldova. В ведомстве также заверили, что экономическая деятельность авиакомпании не пострадала в результате уголовно-процессуальных действии.

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