В ГП "Железная дорога Молдовы" прошли обыски и задержания

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Начальник управления обслуживания пассажиров госпредприятия "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) задержан на 72 часа утром во вторник по итогам обысков, которые провели офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и прокуроры по борьбе с коррупцией.
"Операция прошла в рамках расследования 34 уголовных дел, открытых по факту коррупции, в которой подозревают нескольких сотрудников предприятия. Начальник управления обслуживания пассажиров и инструктор резерва проводников доставлены в Национальный антикоррупционный центр после обысков", - сообщили в НАЦ.
Кроме того, следственные органы зафиксировали эпизод подкупа за продвижение в должности сотрудницы управления обслуживания пассажиров. Начальник этого управления потребовал у подчиненной 30 тысяч евро, чтобы помочь сотруднице стать начальником поезда Кишинев-Бухарест.
Также в ходе расследования этого дела выяснилось, что в октябре-ноябре 2019 года шестеро проводников передали инструктору резерва проводников деньги, чтобы тот повлиял на членов оценочной комиссии и они закрыли глаза на нарушения в работе вышеназванных сотрудников.
"Сегодня офицеры НАЦ и прокуроры провели обыски в домах и служебных кабинетах 15 сотрудников ЖДМ. Их должны доставить на допрос в НАЦ, а начальник управления задержан на 72 часа. Всех фигурантов подозревают в пассивной коррупции", - добавили в НАЦ.
Согласно действующему законодательству, сотрудникам "Железной дороги Молдовы" грозит до 10 лет тюремного заключения.
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