В ГП "Железная дорога Молдовы" прошли обыски и задержания

Серьезные нарушения в работе проводников, продвижение по службе за деньги и плата за сокрытие нарушений - в антикоррупционных органах рассказали подробности расследования десятков уголовных дел.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Начальник управления обслуживания пассажиров госпредприятия "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) задержан на 72 часа утром во вторник по итогам обысков, которые провели офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и прокуроры по борьбе с коррупцией.

"Операция прошла в рамках расследования 34 уголовных дел, открытых по факту коррупции, в которой подозревают нескольких сотрудников предприятия. Начальник управления обслуживания пассажиров и инструктор резерва проводников доставлены в Национальный антикоррупционный центр после обысков", - сообщили в НАЦ.

По данным следствия, в "Железной дороге Молдовы" наладили схему по сбору денег с проводников, чтобы скрыть незаконную транспортировку пассажиров и багажа, а также продвигать в должности ряд сотрудников. Как сообщили в НАЦ, выявлены несколько случаев, когда начальники поездов получали от проводников от 300 до 1500 долларов за рейс, чтобы не вносить в документы выявленные нарушения.

Кроме того, следственные органы зафиксировали эпизод подкупа за продвижение в должности сотрудницы управления обслуживания пассажиров. Начальник этого управления потребовал у подчиненной 30 тысяч евро, чтобы помочь сотруднице стать начальником поезда Кишинев-Бухарест.

Также в ходе расследования этого дела выяснилось, что в октябре-ноябре 2019 года шестеро проводников передали инструктору резерва проводников деньги, чтобы тот повлиял на членов оценочной комиссии и они закрыли глаза на нарушения в работе вышеназванных сотрудников.

"Сегодня офицеры НАЦ и прокуроры провели обыски в домах и служебных кабинетах 15 сотрудников ЖДМ. Их должны доставить на допрос в НАЦ, а начальник управления задержан на 72 часа. Всех фигурантов подозревают в пассивной коррупции", - добавили в НАЦ.

Согласно действующему законодательству, сотрудникам "Железной дороги Молдовы" грозит до 10 лет тюремного заключения.

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