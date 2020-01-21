Итоги заседания ВСБ: криминал, приднестровские номера, возвращение Плахотнюка

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выступил с декларациями по итогам заседания Высшего совета безопасности (ВСБ).
Помимо концессии Международного аэропорта Кишинева и ситуации вокруг компании Air Moldova, президент обратил внимание на несколько других важных вопросов.
Организация нелегальной миграции из Молдовы
По словам Додона, зарегистрирован такой феномен, что граждане нашей страны с момента введения безвизового режима с ЕС, уезжали в страны Евросоюза, в частности, Германию, Нидерланды и Францию, где попросили политического убежища. В общей сложности речь идет о нескольких сотнях человек.
"Это важный и чувствительный для нас вопрос, включая и перспективу наших дальнейших отношений с партнерами по развитию. Подобные ситуации происходят в течение всего периода, после того, как Республика Молдова получила безвизовый режим со странами ЕС", - отметил глава государства.
Как заявил президент, несмотря на то, что речь идет не о тысячах или десятках тысяч людей, как в других странах, а только о сотнях, вопрос нелегальной миграции был включен в повестку заседания ВСБ для выявления всех рисков, а также причастных к этому.
Криминогенная обстановка и тяжкие преступления
По данным президента, 80-90% преступлений (убийств, изнасилований, особо тяжких преступлений) совершаются в состоянии алкогольного опьянения.
"Кто знаком с историей, когда 14-летний ребенок убил 12-летнего? Как предотвратить такие случаи? Полиция безусловно должна действовать, но, прежде всего следует разработать более сложные государственные программы - работа с молодежью, профилактические беседы в каждом населенном пункте страны. Это очень тяжелая ситуация", - констатировал президент.
Решение проблемы преступности, по мнению Додона, останется и для правительств следующих созывов.
Замена приднестровских номерных знаков на нейтральные
Президент заявил, что Кишинев предоставляет возможность жителям Приднестровья регистрировать транспортные средства под нейтральными номерными знаками, чтобы они могли передвигаться в другие страны, к примеру, на Украину. Об этом же ранее заявлял премьер Ион Кику.
"Речь идет о механизме, который был установлен в рамках переговоров формата "5+2" еще в 2017 году. Он предусматривает замену приднестровских номерных знаков, которые не признает международное сообщество, на нейтральные", - пояснил он.
Президент уточнил, что за последние несколько дней данный процесс активизировался.
"Мы делаем этот процесс своей целью для того, чтобы сотни жителей Приднестровья скорее могли получить нейтральные автомобильные номера. С приднестровскими номерами давно нельзя ездить, например, в Европу, только на Украину", - сказал глава государства.
В Бюро по реинтеграции 20 января сообщили о том, что официальный Кишинев приостановил тестовый режим пересечения государственной молдавско-украинской границы автомобилями с приднестровскими номерами. Данные, собранные ведомством за 10 дней, будут использованы, чтобы оценить, сколько приднестровцев уже получили нейтральные номерные знаки.
В пресс-службе посольства Украины для Sputnik Молдова уточнили, что меры о запрете на въезд на территорию этой страны автомобилей с приднестровскими номерными знаками с 1 апреля рассматриваются Киевом, однако окончательно решение еще не принято.
Возврат Владимира Плахотнюка в Молдову
Первое – повторный запрос в Интерпол после решения США ввести санкции в отношении бывшего лидера демократов. Второе – двустороннее сотрудничество с компетентными органами Соединенных Штатов Америки и Великобритании.
"Наша цель – найти его и вернуть в Молдову", – отметил Додон.
Рост цен на продукты
Кроме того, президент прокомментировал ситуацию с увеличением цен на продовольствие.
"У правительства есть четкий механизм мониторинга, который будет внедрен. Он эффективно работал, когда я был министром экономики", - сказал Додон.
По некоторым категориям товаров, по его мнению, нет экономических аргументов для роста цен. Ситуацию должна пересмотреть правительственная комиссия.
Реконструкция мемориального комплекса "Вечность"
Глава государства подчеркнул, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, которое мы отметим в этом году, является большим праздником для всех молдавских граждан, для всей Европы.
"Мемориальный комплекс находится в плачевном состоянии и, если мы хотим уважать тот факт, что наши родители, наши деды и прадеды отдали за нас жизнь, этот комплекс должен быть реконструирован, также, как отремонтировали множество памятников в течение последних лет", - заявил он.
Пока президент не может сказать, будет ли поступать финансирование от внутренних или внешних источников. По его словам, этим вопросом займется правительство.
В завершение заседания Высшего Совета Безопасности был одобрен план действий на нынешний год, включающий около 60 вопросов.
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