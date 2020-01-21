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Igor Dodon

Итоги заседания ВСБ: криминал, приднестровские номера, возвращение Плахотнюка

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200121/28930228/itogi-zasedaniya-vsb-criminal-pridnestrovskie-nomera-vozvraschenie-plahotniuc.html

Нелегальная миграция, криминогенная обстановка в стране, замена приднестровских автомобильных номеров на нейтральные, возврат Плахотнюка в Молдову - эти и другие темы были подняты на первом в 2020 году заседании Совбеза.

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выступил с декларациями по итогам заседания Высшего совета безопасности (ВСБ). 

Помимо концессии Международного аэропорта Кишинева и ситуации вокруг компании Air Moldova, президент обратил внимание на несколько других важных вопросов.

Организация нелегальной миграции из Молдовы

По словам Додона, зарегистрирован такой феномен, что граждане нашей страны с момента введения безвизового режима с ЕС, уезжали в страны Евросоюза, в частности, Германию, Нидерланды и Францию, где попросили политического убежища. В общей сложности речь идет о нескольких сотнях человек. 

"Это важный и чувствительный для нас вопрос, включая и перспективу наших дальнейших отношений с партнерами по развитию. Подобные ситуации происходят в течение всего периода, после того, как Республика Молдова получила безвизовый режим со странами ЕС", - отметил глава государства.

Как заявил президент, несмотря на то, что речь идет не о тысячах или десятках тысяч людей, как в других странах, а только о сотнях, вопрос нелегальной миграции был включен в повестку заседания ВСБ для выявления всех рисков, а также причастных к этому.

Мужчина показывает разбитый кулак, архивное фото
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Додон подчеркнул, что по этому вопросу было открыто три уголовных дела, которые расследуются соответствующими органами. Он заверил, что ситуация находится под контролем.

Криминогенная обстановка и тяжкие преступления

По данным президента, 80-90% преступлений (убийств, изнасилований, особо тяжких преступлений) совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

"Кто знаком с историей, когда 14-летний ребенок убил 12-летнего? Как предотвратить такие случаи? Полиция безусловно должна действовать, но, прежде всего следует разработать более сложные государственные программы - работа с молодежью, профилактические беседы в каждом населенном пункте страны. Это очень тяжелая ситуация", - констатировал президент.

Автомобильный пункт пропуска на украинской границе
© Sputnik / Александр Полегенько
C апреля Украина может запретить въезд авто с приднестровскими номерами
В следующие две-три недели, по его словам, будет составлен детальный план, который реализуется в последующие месяцы, не позже марта.

Решение проблемы преступности, по мнению Додона, останется и для правительств следующих созывов.

Замена приднестровских номерных знаков на нейтральные

Президент заявил, что Кишинев предоставляет возможность жителям Приднестровья регистрировать транспортные средства под нейтральными номерными знаками, чтобы они могли передвигаться в другие страны, к примеру, на Украину. Об этом же ранее заявлял премьер Ион Кику.

"Речь идет о механизме, который был установлен в рамках переговоров формата "5+2" еще в 2017 году. Он предусматривает замену приднестровских номерных знаков, которые не признает международное сообщество, на нейтральные", - пояснил он.

Президент уточнил, что за последние несколько дней данный процесс активизировался.

"Мы делаем этот процесс своей целью для того, чтобы сотни жителей Приднестровья скорее могли получить нейтральные автомобильные номера. С приднестровскими номерами давно нельзя ездить, например, в Европу, только на Украину", - сказал глава государства.

В Бюро по реинтеграции 20 января сообщили о том, что официальный Кишинев приостановил тестовый режим пересечения государственной молдавско-украинской границы автомобилями с приднестровскими номерами. Данные, собранные ведомством за 10 дней, будут использованы, чтобы оценить, сколько приднестровцев уже получили нейтральные номерные знаки.

В пресс-службе посольства Украины для Sputnik Молдова уточнили, что меры о запрете на въезд на территорию этой страны автомобилей с приднестровскими номерными знаками с 1 апреля рассматриваются Киевом, однако окончательно решение еще не принято.

Возврат Владимира Плахотнюка в Молдову

Владимир Плахотнюк, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Также Додон заявил и о намерении вернуть в страну бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, обвиненного в коррупции в особо крупных размерах и объявленного в международный розыск. Он заверил, что власти страны работают в двух направлениях.

Первое – повторный запрос в Интерпол после решения США ввести санкции в отношении бывшего лидера демократов. Второе – двустороннее сотрудничество с компетентными органами Соединенных Штатов Америки и Великобритании.

"Наша цель – найти его и вернуть в Молдову", – отметил Додон.

Рост цен на продукты

Кроме того, президент прокомментировал ситуацию с увеличением цен на продовольствие.

"У правительства есть четкий механизм мониторинга, который будет внедрен. Он эффективно работал, когда я был министром экономики", - сказал Додон.

По некоторым категориям товаров, по его мнению, нет экономических аргументов для роста цен. Ситуацию должна пересмотреть правительственная комиссия.

Реконструкция мемориального комплекса "Вечность"

Глава государства подчеркнул, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, которое мы отметим в этом году, является большим праздником для всех молдавских граждан, для всей Европы. 

Празднование Дня Победы в Кишиневе. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон рассказал, как Молдова будет праздновать 75-летие Великой Победы

"Мемориальный комплекс находится в плачевном состоянии и, если мы хотим уважать тот факт, что наши родители, наши деды и прадеды отдали за нас жизнь, этот комплекс должен быть реконструирован, также, как отремонтировали множество памятников в течение последних лет", - заявил он.

Пока президент не может сказать, будет ли поступать финансирование от внутренних или внешних источников. По его словам, этим вопросом займется правительство.

В завершение заседания Высшего Совета Безопасности был одобрен план действий на нынешний год, включающий около 60 вопросов.

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