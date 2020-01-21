Как в Молдове будут защищать права детей - Ион Кику провел совещание

Премьер-министр Молдовы Ион Кику провел заседание Национального совета по защите прав ребенка, в нем приняли участие руководители министерств страны и представители международных организаций.

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Вопросы, касающиеся соблюдения прав ребенка в Молдове, все чаще будут появляться на повестке дня заседаний правительства. С таким заявлением в ходе Национального совета по правам ребенка выступил глава молдавского кабмина Ион Кику. На заседании также присутствовала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, представители МВД республики, специалисты Госканцелярии, а также руководители профильных управлений UNICEF.

"Приветствую возможность быть рядом с теми, кто не приемлет насилия! Статистика насилия в семье - печальная. Необходимо предпринять ряд действий, чтобы это явление своевременно пресекали. Наша ответственность заключается в обеспечении безопасности детям в Республике Молдова", - заявил Кику.

На заседании Нацсовета был разработан предварительный документ по предотвращению случаев насилия по отношению к детям в республике. В документе содержится 50 пунктов, по каждому из которых будет осуществляться профилактическая работа. Было решено, что документ следует доработать при участии специалистов по защите прав ребенка, а его конечный вариант будет включен в долгосрочный план действий правительства страны.

Премьер выразил беспокойство в связи с ростом криминогенной ситуации, при которой все чаще вовлеченными в преступления оказываются несовершеннолетние.

"Нет ни одного утра, когда бы я не узнавал о тяжких преступлениях за последние 24 часа - в часть из них вовлечены дети. Мы пожинаем плоды запущенной ситуации последних десятилетий. Многие дети не получают должного образования, часть из них воспитывается одним родителем или бабушкой и дедушкой. Считаю, что школа должна активнее включиться в процесс воспитания детей. Мы должны вмешаться в эту проблему всем обществом, иначе ничего уже не поможет в будущем", - подчеркнул премьер.

Результатом заседания Национального совета стала необходимость принятия профильными госведомствами всех необходимых мер для определения ситуаций риска, в которых находятся дети в Молдове, а также идентификации путей для их предотвращения.

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