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Планшет.

Планшет - каждому депутату: что с ними будут делать молдавские законодатели

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200121/28932191/planshety-dlya-deputatov-chto-oni-budut-s-nimi-delati.html

Наши народные избранники будут обеспечены гаджетами для работы в зале заседаний: электронного голосования и документирования на web-странице законодательного органа.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Закупка планшетов делается в рамках проектов e-Parlament (е-Парламент) и e-vot (е-голосование), сообщили во вторник в пресс-службе высшего представительного собрания.

"Планшеты будут размещены в зале пленарных заседаний и не будут мобильными. Цель заключается в том, чтобы обеспечить безопасность, конфиденциальность и целостность системы e-vot", - отметили в парламенте.

Зал заседаний парламента Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Депутаты соберутся на первое заседание после каникул 6 или 7 февраля
Источник добавил, что e-vot является неотъемлемой частью системы е-Parlament, которая обеспечивает прозрачность законодательного процесса.

"Парламент Молдовы обязался внедрить системы e-vot и е-Parlament. Заявленные сроки не были соблюдены по разным причинам. В настоящее время мы работаем над системой, которая включает новую web-страницу и систему электронного голосования", - сообщили в парламенте.

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