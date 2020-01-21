Нагачевский: что говорят эксперты Совета Европы о реформе юстиции в Молдове

Глава Минюста рассказал, о чем говорил с зарубежными специалистами, которые прибыли в Молдову для консультаций.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. С реформой системы правосудия надо торопиться медленно. Такого мнения придерживаются эксперты Совета Европы, заявил в интервью Sputnik Молдова министр юстиции Фадей Нагачевский.

Специалисты СЕ находятся в Молдове, как отметил глава Минюста, с ознакомительным визитом.

"Эксперты прибыли в Молдову, чтобы поговорить с представителями гражданского общества и госструктурами и понять, какова ситуация в судебной системе Молдовы. Дискуссии были интересным", - сказал Нагачевский.

По его словам, месседж экспертов оказался таким же, как и ранее озвученный председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио: "торопиться медленно".

"Любая срочность нужна, но все должно вписываться разумные срок. Необходимо широкое публичное обсуждение, нахождение консенсуса по этому чувствительному вопросу. То есть сделать все так, чтобы изменения были приняты обществом, чтобы от них были эффекты", - отметил глава Минюста.

Говоря о реальных сроках внедрения реформы, министр обратил внимание, что все зависит от мудрости, которую проявят политики в поиске согласия по этому вопросу, а также мудрости гражданского общества и самой судейской системы.

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"Мы все признаем, что в системе юстиции есть проблемы, но из-за перманентных политических и электоральных битв многие вопросы, представляющие национальный интерес и являющимися важным элементом для безопасности страны, политизируются", - отметил Нагачевский.

По его словам, это приводит к тому, что блокируется продвижение реформ, которые направлены на улучшение жизни в стране.

В начале января правительство Молдовы передало Совету Европы пакет документов, который включает три основных элемента - стратегия по реформе юстиции, план действия по ее внедрению, законопроект по оценке судей.

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